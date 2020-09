Heart Touch-dochter Phylicia Horses.nl Springveulen van het Jaar

Met flink meer dan de helft van de stemmen (374 van 676 stemmen) is Phylicia (Heart Touch x Up and Down) van Kirsten van Assenderp en Jurjen Tuinenga Horses.nl Springveulen van het Jaar geworden.

Phylicia (Heart Touch x Up and Down) werd in de eerste ronde van de Horses.nl Veulenkeuring voor springveulens op de derde plaats gezet door juryleden Chris de Heer en Dirk Willem Rosie. In de finale kreeg het merrieveulen met afstand de meeste stemmen.

676 stemmen

Zes veulens (de toppers van de eerste en tweede ronde) werden geselecteerd voor de finale van de Horses.nl Veulenkeuring voor springveulens. In totaal stemden 676 bezoekers van Horses.nl op hun favoriete springveulen.

Phae-Mone en Popeye

Met 136 stemmen kwam de winnares van de tweede ronde, Phae-Mone (Opium van de Moerhoeve x Carambole) van fokkers S. Wijnveen en J. Korenburg, uit op de tweede plaats. Derde werd de nummer 2 van ronde één: Popeye (Ipsthar x Zirocco Blue VDL) van C.M. Mars-Koggel. Drie keer veulens van jonge hengsten in de top dus.

Prijzen

Voor de fokkers van de top-3 van deze finale stelt Horses.nl prijzen beschikbaar. De fokkers van het winnende veulen krijgen een jaarabonnement op De Paardenkrant online én mogen een boek uitzoeken in de onlineshop van De Paardenkrant.

De fokker van de nummer 2 ontvangt een jaarabonnement op Horses Premium en de fokker van de nummer 3 een abonnement van zes maanden op Horses Premium.

Horses.nl neemt contact op met de winnaars!

Uitslag Horses.nl Springveulen van het Jaar-verkiezing

Phylicia (Heart Touch x Up and Down) – 374 stemmen Phae-Mone (Opium vd Moerhoeve x Carambole) – 136 stemmen Popeye (Ipsthar x Zirocco Blue VDL) – 67 stemmen Pikaribanta (Classico TN x Animo) – 45 stemmen President Chidee TN (Hardrock Z x Etoulon) & Priazella (Harley VDL x Indoctro) – beide 27 stemmen

Bron: Horses.nl