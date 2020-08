De door de jury uitgekozen toppers van de eerste en de tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring Springen komen terug in de finale: de Horses.nl Springveulen van het Jaar-verkiezing. Nu draait het om uw stem!

Via de poll kunnen bezoekers van Horses.nl stemmen op hun favoriete veulen. De top-3 van ronde 1 en ronde 2 wordt hier nogmaals met een video voorgesteld.

Stemmen kan tot 30 augustus

Onderaan dit bericht kunt u stemmen op uw favoriet. De verkiezing loopt van 5 augustus tot 30 augustus.

De geselecteerde veulens

President Chidee DN (Hardrock Z x Etoulon VDL)

Hengstveulen

Geb. 24 april 2020

Fokker: Derk Noordhuis & Marian Noordhuis

TE KOOP



Popeye van de Marshoeve (Iphstar x Zirocco Blue VDL)

Hengstveulen

Geb. 10 maart 2020

Fokker: C.M. Mars-Koggel

TE KOOP

Phylicia (Heart Touch x Up and Down)

Merrieveulen

Geb. 23 mei 2020

Fokker: Jurjen Tuinenga/Kirsten van Assenderp

Kampioen

Phae-mone

Merrieveulen

Opium van de Moerhoeve x Carambole

Geb. 27 maart 2020

Fokkers: S. Wijnveen en J. Korenberg

Priazella

Merrieveulen

Harley VDL x Indoctro

Geb. 14 mei 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff, Harich

Pikaribanta

Merrieveulen

Classico TN x Animo

Geb. 30 juni 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Stemmen maar!

