Horses.nl Veulenkeuring: Kanzel van Hoeve Klein Haneveld wint bij de pony’s

Drie ponyveulens werden opgegeven voor de Horses.nl Veulenkeuring. Allround-paarden en -ponyman Matthijs van Middelkoop beoordeelde de pony's en zette het hengstveulen Kanzel van Hoeve Klein Haneveld (v. Kasanova van Klaverborch) van Vincent en Marieke Klein Haneveld aan kop.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

Horses.nl Veulen van het Jaar

De winnaar van dit groepje ponyveulens dingt ook mee naar de titel Horses.nl Veulen van het Jaar. De bezoekers van Horses.nl kunnen in deze finale stemmen op hun favoriet.

Winnaar

Kanzel van Hoeve Klein Haneveld

Hengstveulen

Kasanova van Klaverborch x Watermill Falco

Geb. 11-5-2020

Fokker: Vincent en Marieke Klein Haneveld/Hoeve Klein Haneveld, Sint Oedenrode

TE KOOP

Commentaar Matthijs van Middelkoop: “Een stoer hengstveulen, die met veel gemak beweegt. Veel lichaamsgebruik in 3 gangen.”

Plaats 2



NN

Hengstveulen

Designed in Black AT x FS Pearcy Pearson

Geb. 24 april 2020

Fokker: H. Verwijst

Commentaar Matthijs van Middelkoop: “Een chique hengstveulen dat makkelijk beweegt.”

Plaats 3

Hinayana van Hoeve Klein Haneveld

Merrieveulen

His Royal Badness x Kranevelds Kadans

Geb. 10 mei 2020

Fokker: Vincent en Marieke Klein Haneveld

Hoeve Klein Haneveld, Sint Oedenrode

TE KOOP

Commentaar Matthijs van Middelkoop: “Aansprekend type, beweging moeilijk te beoordelen omdat dit veulen nog erg jong is op de video.”

Bron: Horses.nl