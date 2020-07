Horses.nl Veulenkeuring: Opium van de Moerhoeve levert springkampioen

Negentien veulens werden opgegeven voor de tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring voor springgefokte veulens. Chris de Heer was opnieuw bereid om naar alle veulens te kijken en hij pikte het merrieveulen Phae-mone (v. Opium JW van de Moerhoeve) van S. Wijnveen en J. Korenburg er uit als kampioen.

Handelaar, fokker, hippisch journalist en ‘de stem van ClipMyHorse.tv’, Chris de Heer, bekeek de hele groep veulens weer en voorzag alle veulens van commentaar (zie onder).

Phae-mone

Phae-mone (Opium van de Moerhoeve x Carambole) van S. Wijnveen en J. Korenberg pikte hij eruit als kampioene van deze groep. “Een lekker veulen! Heeft haar leeftijd en conditie mee in deze competitie. Draaft met lossigheid balans en kracht. En dat beeld zie je ook in galop. Vooral de balans valt op.”

Harley VDL en Classico TN

Stal Falkena-Olff leverde eerder bij de dressuurveulens al de nummer 3 en heeft nu in de tweede ronde de reservekampioen bij de springveulens te pakken met het merrieveulen Priazella (Harley VDL x Indoctro).

De Westfaals goedgekeurde Classico TN (v. Cornet Obolensky) levert de nummer 3 van deze ronde met Pikaribanta (Classico TN x Animo) van Egbert Kuijer.

Top-3

Kampioen

Phae-mone

Merrieveulen

Opium van de Moerhoeve x Carambole

Geb. 27 maart 2020

Fokkers: S. Wijnveen en J. Korenberg

“Commercieel ogend veulen. Heeft haar leeftijd en conditie mee in deze competitie. En doet met 4x wit en een bles smakelijk aan. Draaft met lossigheid balans en kracht. En dat beeld zie je ook in galop. Vooral de balans valt op. Lekker veulen!”

Tweede plaats:

Priazella

Merrieveulen

Harley VDL x Indoctro

Geb. 14 mei 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff, Harich

Commentaar Chris de Heer: “Snittig veulen dat voldoende modern aandoet. Toont is alles voldoende ras en scherpte en lijkt in galop gemakkelijk te schakelen. Plakt wel nog wat aan de moeder en ik kan de maat wat moeilijk inschatten.”

Derde plaats:

Pikaribanta

Merrieveulen

Classico TN x Animo

Geb. 30 juni 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Commentaar Chris de Heer: “Jong veulen, maar krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Ook omdat z’n moeder 1,50m liep. Doet heel lichtvoetig aan doet. De draf is wat beperkt van ruimte. Maar treedt in galop wel heel goed onder. Lijkt een goede motor te hebben.”

Niet-geplaatste veulens (willekeurige volgorde)

Paris Dam

merrieveulen

Kasanova de la Pomme x Dakar VDL

Fokkers: Mandy Deurlo en Hans Hoogstrate

Commentaar Chris de Heer: “Een veulentje dat op stand in deze video meer lengte in de rug zou mogen hebben en een zwak middenstuk laat zien. De draf lijkt los en atletisch genoeg. In galop doet hij wat op de voorhand aan en had het meer souplesse/ruimte mogen tonen.”

Pluto

Hengstveulen

Pommerol de Muze x Baltic VDL

Geb. 11 april 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff, Harich

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met een zeer gezonken middenstuk. In draf draaft hij wat met de hakken naar de staart en blijft het achterbeen wat achter de massa. De galop is moeilijk in te schatten op deze video omdat het wat kort is maar daarin lijkt het voldoende balans en souplesse te hebben.”

Pixie-Chella

Merrieveulen

Eldorado van de Zeshoek x Quasimodo vd Molendreef

Geb. 10 maart 2020

Fokkers: S. Wijnveen en J. Korenberg

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met op het oog een wat zwakker midden stuk. Dit zie je in de draf wel iets terug. Waardeert zich in galop duidelijk op. Daarin kracht balans en souplesse. En lijkt goed te kunnen schakelen.”

Pro-Macoemba

Merrieveulen

Poker de Mariposa x F-One USA

Geb. 8 mei 2020

Fokker: Berend Veeneman

Mede-eigenaar: Els Voordes-Veeneman

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Had wat meer lengte in de hals mogen hebben, die wat arm bespierd aan doet. In draf wat vlak en een normale souplesse. Maar in galop veel balans en gemakkelijk schakelen. Voor mij haar beste gang en een duidelijke plus.”

P. Macoemba

Hengstveulen

Eldorado van de Zeshoek x Wizzerd WV

Geb. 2 mei 2020

Fokker: Berend Veeneman

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Ook dit veulen toont wat zwak in middenstuk. Vrij zware hals en iets ‘gedraaid’ type. Draf is met veel actie maar trekt wel met de hakken wat naar de staart. De galop had meer souplesse mogen hebben.”

Phantasma RF

Merrieveulen

Grandorado TN x Ovidius

Geb. 19 mei 2020

Fokker: Fam. Fontijne

Commentaar Chris de Heer: “Mooi getekend met veel wit eraan. Veulen wat een vrij zware hals heeft. Had van mij in draf en galop meer lossigheid mogen tonen. Lijkt wat vast te houden en maakt maar beperkt ruimte.”

Powerhouse DN

Hengstveulen

Carrera VDL x Baltic VDL

Geb. 18 juni 2020

Fokker: Derk Noordhuis

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Heel hoogbenig veulen uit een naar het oog grote royale merrie. Veulen wat qua type aanspreekt al is het jong blijft het achterbeen nu nog wat achter de massa. Dat zie je ook terug in draf, die is wat vlak en met weinig souplesse. In galop wel voldoende balans en lichtvoetig. Souplesse wat lastig in te schatten bij dit veulen in verband met de leeftijd.”

Peyton VDH (D-OC)

Hengstveulen

Geb. 7 april 2020

Fokkers: S. Guth & R. van den Heuvel

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Mooi fris veulen. De draf is normaal en weinig van ruimte en lossigheid. De galop is met balans, en kan goed schakelen. Al komt hij in de ontwikkeling wat beperkt over.”

Pennywise

Merrieveulen

Checkter x Carrera VDL

Geb. 29 april 2020

Fokkers: Fam. Freriks, Arnhem

Evt. te koop

Commentaar Chris de Heer: “Heel rassig bloed gemaakt veulen. Komt modern over. Wel een gezonken middenstuk. Wat ook in de draf wel opvalt. Voldoende modern en los. Had graag meer galop gezien, nu slechts 5 galopsprongrn. Te kort om goed te oordelen maar de balans en het lichtvoetige lijkt hij wel te hebben.”

Pablo

Hengstveulen

Grandorado TN x Numero Uno

Geb. 12 april 2020

Fokker: Fam. Bonhof, Epe

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met een aansprekend front. Maar had een rib meer lengte kunnen hebben en lijkt in de rug iets gezonken. In draf lijkt het achterbeen wat weinig onder de massa. Wel voldoende lossigheid. Galop is goed en met voldoende balans.”

Dodge Z

Hengstveulen

Dominator Z x Ustinov

Geb. 25 mei 2020

Fokker: Marnel Jakobs

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Veulen wat op stand misschien wat klasse mist. Hals komt wat diep uit de borst. Toch waardeert het zich op in bewegen. Voldoende lossigheid en kracht. En hoewel de bodem zwaar ligt komt het ook in galop goed tot dragen. Kan juiste match zijn met Dominator, ken de moeder nog uit de sport.”

Phylou van de Sprengenbeek

Merrieveulen

Justice HL x Up to Date

Geb. 31 mei 2020

Fokker: Jannet Krikke-Steffens

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met een aansprekend hoofd. Maar een wat korte zware hals. Het bewegen is moeilijk inschatten op deze video. Met name in galop komt het wat rommelig over en moet het zijn balans wat zoeken. De draf lijkt correct en functioneel.”

Prestobantos

Hengstveulen

Opium van de Moerhoeve x Carambole

Geb. 11 mei 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Commentaar Chris de Heer: “Veulen dat je er op het eerste gezicht misschien niet meteen uit pikt. Maar in beweging heel functioneel. Draf met voldoende ruimte en souplesse. Geldt ook voor de galop die krachtig en goed gedragen is.”

Perdibanta

Merrieveulen

Verdi TN x Cornet Obolensky

Geb. 26 maart 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Commentaar Chris de Heer: “Veulen van maart. Wat een beetje op de voorhand aan doet. Dit zie je zowel in type als in bewegen terug. De galop is goed en gedragen. In draf blijft het wel wat vlak en doet het wat stijf aan.”

Poseidon Minka

Merrieveulen

Afstamming: El Barone 111 x Baltic VDL

Geb. 18 mei 2020

Fokker: Niké ter Avest (tel.nr 0623758145)

TE KOOP (VP 6.500 euro)

Commentaar Chris de Heer: “Veulen dat we uit de eerste ronde nog kennen. Maar toen heel jong was. Heeft het qua ontwikkeling heel goed gedaan. Wel lijkt het iets gezonken in het middenstuk. Bewegen is correct en met voldoende balans. Al mis ik op deze video wel zijn schakelvermogen in galop een beetje.”

Uitslag

Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar discussie zien we natuurlijk graag op onze website en op facebook. We horen graag wat uw favoriet is van deze 19 veulens.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

Horses.nl Springveulen van het Jaar

De top 3 van deze ronde dingt ook mee naar de titel Horses.nl springveulen van het Jaar, net zoals de top-3 van de eerste ronde. In die finale met de drie toppers uit ronde 1 en 2 heeft u het voor het zeggen. De bezoekers van Horses.nl kunnen dan stemmen op hun favoriet.

Bron: Horses.nl