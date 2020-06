Horses.nl Veulenkeuring: Phila de Jeu wint bij dressuurveulens

29 dressuurgefokte veulens werden de afgelopen weken opgegeven voor de Horses.nl Veulenkeuring. Handelaar en commissionair Nikay van Duren bekeek samen met de redactie van Horses.nl alle veulens en koos zijn top-3. Op plaats 1 in deze eerste ronde: Phila de Jeu (Vivino x De Niro x Cocktail) van fokster Emmy de Jeu.

“Ik vond het leuk om zo’n groep veulens te bekijken en te beoordelen en wil de inzenders bedanken voor de video’s. De beeldkwaliteit was over het algemeen goed en het was te zien dat mensen moeite hadden gedaan. De top 3 lag dicht bij elkaar, qua sterke en mindere punten. Ieder paard heeft zijn karakteristieke en lichamelijke eigenschappen en daarbij hebben we alles in afweging genomen”, vertelt Nikay van Duren.

Veelbelovend

Een veulen uit de eerste jaargang van 2,01 miljoen euro-hengst Vivino (Vivaldi x Dancier) van Helgstrand Dressage gaat met de eer aan de haal in deze eerste ronde. De op de video nog zeer jonge Phila de Jeu, door Emmy de Jeu gefokt uit de merrie Idonnee de Jeu (De Niro x Cocktail x Rubinstein I), viel het meest in de smaak. “Ondanks haar piepjonge leeftijd lijkt dit veulen al heel veebelovend”, zegt Van Duren. “Ze heeft een grote galoppade met zeer veel balans en gedragenheid, kan daarin zeer makkelijk schakelen. Draf met veel lossigheid en expressie en kan ook hierin makkelijk schakelen. Het veulen heeft verder een mooie schuine schouder, halsrichting is goed, lengte in de croupe. Het achterbeen lijkt iets sterk gehoekt te zijn.”

Uriah van de Wolfshoeve en Pikachu

Op plaats 2 is de op 13 april geboren Uriah van de Wolfshoeve (Blue Hors Don Olymbrio x Blue Hors Don Schufro) van fokkers A. van der Horst-Meeus & Brecht D’Hoore geëindigd. “Qua bouw en draf springt hij er uit”, aldus Nikay van Duren.

Derde werd Pikachu (v. Zenon) uit de merrie Amaryl II (Riccione x Pik Bube) van fokker Stal Falkena-Olff.

Het volledige jurycommentaar staat bij de video’s van de top-3.

Uitslag

Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar discussie zien we natuurlijk graag op onze website en op facebook. We horen graag wat uw favoriet is van deze 29 veulens.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

We hopen dat we de bezoekers van Horses.nl in deze tijden ook bedienen met deze veulenkeuring. Voor de fokkerij-geïnteresseerden: onder de inzendingen veel veulens van jonge hengsten zoals Le Formidable (3), Jameson RS2 (2), For Ferrero (3), Just Wimphof (2), Kardieno, Impressario, Vivino en ga zo maar door.

Horses.nl Dressuurveulen van het Jaar

We hopen voor de tweede ronde opnieuw op veel inzendingen. De top 3 van deze eerste ronde dingt ook mee naar de titel Horses.nl dressuurveulen van het Jaar, net zoals de top-3 van de tweede ronde. In die ronde heeft u het voor het zeggen. De bezoekers van Horses.nl kunnen dan stemmen op hun favoriet.

Uitslag eerste ronde Horses.nl Veulenkeuring

Plaats 1

Phila de Jeu (Vivino x De Niro)

Merrieveulen

Geb. 22 april 2020 (op de video nog geen twee weken oud)

Fokker: Emmy de Jeu

Volledig jurycommentaar: Grote galoppade met zeer veel balans en gedragenheid, kan daarin zeer makkelijk schakelen. Draf met veel lossigheid en expressie en kan ook hierin makkelijk schakelen. Het veulen heeft verder een mooie schuine schouder, halsrichting is goed, lengte in de croupe, achterbeen lijkt iets sterk gehoekt te zijn.

Plaats 2

Uriah van de Wolfshoeve (Blue Hors Don Olymbrio x Blue Hors Don Schufro)

Hengstveulen

Geb. 13 april 2020

Fokker: A. van der Horst-Meeus & Brecht D’Hoore

Volledig jurycommentaar: Veulen met een ruime stap en stapt daarbij goed door het lijf, fijn drafmechanisme met daarin veel schakelvermogen, schwung, takt en zelfhouding. Maakt veel bodem in galop en zou daarbij nog een fractie meer met de schoft omhoog kunnen galopperen maar het veulen is op het moment van filmen dan ook wat overbouwd. Veulen lijkt een correcte stand te hebben, voorbeen zou een fractie langer mogen, schouder goed van lengte en ligging, halslengte goed, halsrichting steil, genoeg lengte in het lijf en de croupe.

Plaats 3

Pikachu (Zenon x Riccione)

Hengstveulen

Geb. 18 januari 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff, Harich

TE KOOP

Volledig jurycommentaar: Veulen stapt met veel ruimte en souplesse. Draaft met veel takt, schwung en schakelvermogen en heeft hierbij een mooie zelfhouding. De galop is goed van ruimte maar zou iets meer lossigheid kunnen hebben en meer bergop mogen. Het veulen heeft veel lengte in het lijf, een mooie halsvorm met goede lengte en halsrichting. Been werk lijkt (van opzij) correct gesteld. De schouder is iets steil en de rug is iets gezonken.

Niet geplaatste veulens, op alfabetische volgorde

NN (Cum Laude x Jazz

Merrieveulen

Geb. 6 april 2020

Fokker: S. Meppelink

TE KOOP

Parabellum (Dream Boy x Don Romantic)

Hengstveulen

Geb. 30 april 2020

Fokker: O. van Gemert

Niet te koop

Pleasure (Dream Boy x Tenerife VDL)

Merrieveulen

Geb. 12 maart 2020

Fokker: Chloë Nederlof

Niet te koop

Perfect Touch FB (Double Dutch x Expression)

Hengstveulen

Geb. 24 maart 2020

Fokker: Familie Boonekamp

TE KOOP

Puzzle-Me Set (Fellini x Florencio I)

Merrieveulen

Geb. 4 mei 2020

Fokker: Ad Pertijs

TE KOOP

Pippa N (Ferdinand x Koss)

Merrieveulen

Geb. 6 april 2020

Fokker: J. Nijland

TE KOOP

Perfect Fit MT (For Ferrero x Tuschinski)

Hengstveulen

Geb. 6 april 2020

Fokker: M. Timmermans, Klaaswaal

TE KOOP (VP 5.000 euro)

Private Dancer JS (For Ferrero x Lord Loxley)

Merrieveulen

Geb. 9 maart 2020

Fokker: Fam. Scholte

Niet te koop

Perelada MT (For Romance I x Rousseau)

Merrieveulen

Geb. 2 maart 2020

Fokker: M. Timmermans, Klaaswaal

TE KOOP (VP 5.000 euro)

Pearly Jill (For Ferrero x Jazz)

Merrieveulen

Geb. 24 april 2020

Fokker: Kees en Louise Hoogers

Promisha FB (Geniaal x Uphill)

Merrieveulen

Geb. 30 maart 2020

Fokker: Familie Boonekamp

TE KOOP

Perseus DD (Glamourdale x Sandreo)

Hengstveulen

Geb. 4 mei 2020

Fokker: Laila Hanzouli

TE KOOP

Phloradame (Incognito x Briar)

Merrieveulen

Geb. 12 april 2020

Fokker: Rianne Scholten

Plunora II (Impressario x Winningmood)

Merrieveulen

Geb. 24 maart 2020

Fokker: S.M.C. Bloem, Ewijk

Piacinda G (Jameson RS2 x Florencio I)

Merrieveulen

Geb. 29 april 2020

Fokker: M.A. de Groot

Jackpot van de Meerhoeve (Jameson RS2 x Grand Galaxy Win)

Hengstveulen

Geb. 13 april 2020

Fokker: Sandy van der Salm

TE KOOP

Pleasure SE (Just Wimphof x Amsterdam)

Merrieveulen

Geb. 9 april 2020

Fokker: Marita Smits/Stal Eijckendonck, Den Dungen

President VDH (Just Wimphof x Citango)

Hengstveulen

Geb. 17 april 2020

Fokker: Gerdien van den Hoek

Te koop bij goed bod

Pearl Jam B (Kardieno x Glock’s Zonik)

Hengstveulen

Geb. 28 maart 2020

Fokker: A. Th. de Boer en P. de Boer

TE KOOP

Precious la Reina (Le Formidable x Glamourdale)

Merrieveulen

Geb. 26 april 2020

Fokker: Th. Willig

Eigenaar: Nouelle van Rongen

Niet te koop

Paradisa van de Meerhoeve (Le Formidable x Palousa – Sturdy Fellow)

Merrieveulen

Geb. 16 mei 2020

Fokker: Sandy van der Salm

Phoenix DHD (Le Formidable x Undigo)

Hengstveulen

Geb. 7 mei 2020

Fokker: Fam. De Haan, Wijdewormer

Phi Taine (Qaside M x Arezzo VDL)

Merrieveulen

geb. 7 maart 2020

Fokker: J.H. Wassenaar en T.H. Sijbrandij, Deinum

Niet te koop

Porthos (Glocks Romanov x Oscar)

Hengstveulen

Geb. 13 april 2020

Fokker: Kees en Louise Hoogers

TE KOOP

Prestige SE (Totilas x Bordeaux)

Merrieveulen

Geb. 9 maart 2020

Fokker: Marita Smits/Stal Eijckendonck, Den Dungen

Prada Melia (Westenwind x Olivi)

Merrieveulen

Geb. 14 maart 2020

Fokker: R. Kuzee-Kole, Waarde

Niet te koop

