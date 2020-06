Horses.nl Veulenkeuring: President Chidee DN aan kop

23 springgefokte veulens werden de afgelopen weken opgegeven voor de Horses.nl Veulenkeuring. Handelaar, fokker en hippisch journalist Chris de Heer bekeek de veulens samen met de redactie van Horses.nl. Topper van de eerste ronde: President Chidee DN (v. Hardrock Z) van fokkers Derk en Marian Noordhuis.

“Ik ben er redelijk ‘blind’ ingegaan als jurylid”, vertelt Chris de Heer, die commentaar heeft gegeven bij alle 23 veulens. “Ik heb vooral eerst naar het veulen gekeken en daarna pas naar de afstamming”, zegt hij over zijn werkwijze.

“Ik vond de video’s goed in elkaar gezet, je kreeg bij de meeste video’s een duidelijk beeld. In de praktijk kun je soms op een andere manier naar een veulen kijken en dan zie je iets meer dan op een video, dat is toch altijd een beetje geknipt, soms iets verderweg, soms wat dichterbij. Ik vond het zeker een mooi initiatief.”

Leuke veulens

“Ik denk dat er een stel leuke veulens tussen zit en er was een goed vast te stellen top-5, waarin we nog weer een klein beetje konden selecteren. Over het algemeen deden een aantal veulens wat beknopt aan. Verder viel op dat er hier en daar wat ras en klasse ontbrak. Ik denk dat het goed is om daar op te letten.”

Afstamming onderdeel

Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie, die de veulens vanuit de redactie beoordeelde, nam de afstamming juist heel bewust mee in zijn beoordeling. “Ik heb alle veulens gezien, maar omdat het springveulens zijn alle normaal gefokte veulens terzijde geschoven. Afstamming speelt in de springrichting gewoon een rol in de kwaliteitsbepaling”, zegt Rosie.

President Chidee DN

Samen kwamen De Heer en Rosie tot de volgende nummer 1 van de eerste ronde: President Chidee DN (Hardrock Z x Etoulon VDL). “Voor mij is er maar één nr 1 en dat is President Chidee. Derk Noordhuis for President, zou ik menen. Compleet veulen – dus afstamming, model, ontwikkeling, beweging allemaal oké – lang gelijnd, met uitstraling, correct, veel lossigheid in beweging.” Chris de Heer zegt: “Het meest ontwikkelde veulen. Veulen met heel goede verhoudingen, doet in beweging bloedgemaakt aan, de galop is wat moeilijk oordelen op video komt wat rommelig over, maar veulen heeft in beweging de klasse van de moeder meegekregen.”

Ipsthar en Heart Touch

De nummers 2 en 3 van de keuring zijn veulens van jonge hengsten. Ipsthar levert met Popeye van de Marshoeve (Ipsthar x Zirocco Blue VDL x Lux) de nummer 2. “Een echt diefje, top gepresenteerd, lekker fris atletisch veulen die z’n looks mee heeft, type doet in eerste instantie misschien wat hoekig aan, maar in bewegen waardeert zich zo op dat hij je bij blijft”, zegt Chris de Heer.

Heart Touch levert met Phylicia (Heart Touch uit de 1,40m-merrie Utricia van Beek v. Up and Down Celle Broedersbos) de nummer 3. Op de video is dat veulen nog maar week week oud. “Goed ontwikkeld, aansprekend veulen met voldoende bloed, sterke bovenbouw. Achter week gekoot, maar dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het veulen hier nog zeer jong is. Veel macht in galop”, aldus Dirk Willem Rosie.

Uitslag

Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar discussie zien we natuurlijk graag op onze website en op facebook. We horen graag wat uw favoriet is van deze 23 veulens.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

We hopen dat we de bezoekers van Horses.nl in deze tijden ook bedienen met deze veulenkeuring. Voor de fokkerij-geïnteresseerden: onder de inzendingen veel veulens van jonge hengsten zoals Ermitage Kalone, Ipsthar, Brunetti Z, Dorian Grey TN, El Barone 111, For Treasure VDL, Hardrock Z, Heart Touch, Kobalt, Kitt SB, Kratos B, Levi VDL en Opium JW van de Moerhoeve.

Horses.nl Springveulen van het Jaar

We hopen voor de tweede ronde opnieuw op veel inzendingen. De top 3 van deze eerste ronde dingt ook mee naar de titel Horses.nl springveulen van het Jaar, net zoals de top-3 van de tweede ronde. In die finale met de drie toppers uit ronde 1 en 2 heeft u het voor het zeggen. De bezoekers van Horses.nl kunnen dan stemmen op hun favoriet.

Top 3 eerste ronde

Plaats 1

President Chidee DN (Hardrock Z x Etoulon VDL)

Hengstveulen

Geb. 24 april 2020

Fokker: Derk Noordhuis & Marian Noordhuis

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Meest ontwikkelde veulen. Veulen met heel goede verhoudingen, doet in beweging bloedgemaakt aan, de galop is wat moeilijk oordelen op video komt wat rommelig over, maar veulen heeft in beweging de klasse van de moeder meegekregen.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Voor mij is er maar één nr 1 en dat is President Chidee. Derk Noordhuis for President, zou ik menen. Compleet veulen (dus afstamming, model, ontwikkeling, beweging allemaal oké), lang gelijnd, met uitstraling, correct, veel lossigheid in beweging. Galop idd lastig te beoordelen, maar wat ik zie bevalt me: achterbeen onder massa. Interessant: lijngeteeld op Heartbreaker en mooie Holsteinse genen.”

Plaats 2

Popeye van de Marshoeve (Iphstar x Zirocco Blue VDL)

Hengstveulen

Geb. 10 maart 2020

Fokker: C.M. Mars-Koggel

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Een echt diefje, top gepresenteerd, lekker fris atletisch veulen die z’n looks mee heeft, type doet in eerste instantie misschien wat hoekig aan, maar in bewegen waardeert zich zo op dat hij je bij blijft.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Zeer goed ontwikkeld, hoogbenig veulen met een iets gezonken bovenlijn dat overtuigt met zijn sterke galop.”

Plaats 3

Phylicia (Heart Touch x Up and Down)

Merrieveulen

Geb. 23 mei 2020

Fokker: Jurjen Tuinenga/Kirsten van Assenderp

Commentaar Chris de Heer: “Zeer jong veulen, dat qua bouw en bespiering nog wat in de plooi moet vallen, wel al een veulen met voldoende ras en een zeer goede balans, voor deze competitie legt ze het nu nog iets af tegenover de nummers 1 en 2 die qua ontwikkeling verder staan maar zeker een veulen met een goede basis om nog hogere ogen te gooien.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Goed ontwikkeld, aansprekend veulen met voldoende bloed, sterke bovenbouw. Achter week gekoot, maar dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het veulen hier nog zeer jong is. Veel macht in galop.”

Andere favorieten van de jury

Popeye (Levisto Z x Harley, ET-veulen)

Hengstveulen

Geb. 20 maart 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Het chique van Levisto in het hoofd goed zichtbaar, hals doet wat arm bespierd aan, bewegen is goed genoeg maar springt er voor mij niet uit.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Ruim voldoende ontwikkeld veulen met veel bloed, correct, extra bewegen, met tritt en lossigheid, makkelijke overgangen in en uit galop, veel mogelijkheden in galop.”

Poseidon Minka (El Barone 111 x Baltic VDL)

Merrieveulen

Geb. 18 mei 2020

Fokker: Niké ter Avest

TE KOOP (VP 6.500 euro)

Commentaar Chris de Heer: “Een veulen dat in eerste instantie meteen opvalt: looks, bloedgemaakt, en modern, duidelijk de bouw van El Barone (een goed fundament van Emerald gecombineerd met de bloedopdruk van Libero). Wel lijkt na één tour de pijp wat leeg, dan doet het wat gewoon aan in bewegen en kun je er weinig meer van zeggen.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Extra model en ras, mist wat kracht in beweging.”

Porter van de Blauwendraad (Columbus Z x Jumpilot)

Hengstveulen

Geb. 15 maart 2020

Fokker: M.J. Nieberg

eventueel te koop

Commentaar Chris de Heer: “Lekker compleet veulen, het witte eraan geeft hem iets moderns, en met een witte vlek op de buik zit het geluk eraan, bewegen lijkt krachtig en goed van balans, voor zover nu in te schatten voldoende atletisch, veulen blijft mij bij.”

E. Underdog Z (Ermitage Kalone x Stolzenberg)

Hengstveulen

Geb. 7 april 2020

Fokker: Jessica Janssens

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Dat veulen zie ik wel graag, had iets meer bloedopdruk mogen hebben, maar het heeft voldoende klasse, spant wat in galop maar verdient voordeel van de twijfel (PS leuk hondje).”

Pompeii (Tangelo van de Zuuthoeve x Vleut)

Hengstveulen

Geb. 3 mei 2020

Fokker: Viktorien Gouverneur

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Mooi veulen dat al snel de aandacht vraagt, iets krom in het voorbeen maar nog jong, al wel een vrij zware hals, daardoor de kans dat hij wat zwaar of propperig aan gaat doen, galoppeert wel steeds makkelijk weg.”

Commentaar Dirk Willem Rosie: “Sterk gespierd, correct veulen met een iets zware hals die iets meer rek zou kunnen hebben. Beweegt zeer functioneel, met vermogen in galop.”

Andere niet geplaatste veulens (alfabetische volgorde)

Ulysse vd Warandepoort (Brunetti Z x Apple Juice)

Hengstveulen

Geb. 20 maart 2020

TE KOOP (VP 5.000 euro)

Commentaar Chris de Heer: “Te moeilijk te beoordelen op deze video.”

Princess Chidee DN (Cardento x Arezzo VL)

Merrieveulen

Geb. 27 maart 2020

Fokker: Derk Noordhuis en Marian Noordhuis

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Veulen is royaal en goed ontwikkeld, het mist voor mij wel wat klasse en uitstraling op deze film, misschien ook omdat het al vrij volwassen overkomt, zelfde geldt voor de beweging, had meer atletisch en souplesse kunnen tonen.”

Pjotter (Dallas VDL x Odermus R)

Hengstveulen

geb. 13 feb 2020

Fokker: J.H. Wassenaar en T.H. Sijbrandij

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Zeer ontwikkeld veulen, die zijn kleur mee heeft. Lang gekoot, had voor mij iets meer souplesse mogen hebben.”

Power Two (Dorian Grey TN x Power)

Hengstveulen

Geb. 9 mei 2020

Fokker: Arjan Oostendorp, Oudewater

Commentaar Chris de Heer: “Veulen doet nog zeer jong aan, en heeft voor het eerst een halster op, wat beoordelen lastig maakt.. Zeer hoogbenig veulen met goede verhoudingen, met een goede voorkant, nu al een vrij massaal veulen waardoor je de ontwikkeling wat moet afwachten of het modern genoeg wordt, Animo bloed in de moederlijn spreekt dan wel in zijn voordeel.”

Playboy DN (For Treasure VDL x Ahorn)

Hengstveulen

Geb. 19 februari 2020

Fokker: Derk Noordhuis

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met een mooie kap erop, type spreekt ook wel aan hoewel het er misschien wat zwaar uit ziet, in bewegen mist het voor mij kracht achter en mis ik het lichtvoetige.”

Pete Sampras (Grand Slam VDL x Kigali)

Hengstveulen

Geb. 12 april 2020

Fokker: Anke Sikma en Epke Bouma

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Fris en vrolijk ogend veulen die er duidelijk zin in heeft, had in alles meer ruimte mogen hebben, de hals lijkt wat diep uit de borst te komen, ik vind hem in bewegen wat stijf over komen, de draf is kort en schuifelig, de galop had ook meer ruimte mogen hebben, dat geldt ook voor type.”

Pip (Halifax v/h Kluizebos x Argentinus)

Merrieveulen

Geb. 20 april 2020

Fokker: Mark & Jennifer Timmer

eventueel te koop

Commentaar Chris de Heer: “Qua bloedopbouw interessant gefokt, type doet propperig aan, de draf lijkt kort en vlak en in galop toont het te weinig bloed en doet het zwaar aan.”

Picasso (Kobalt x Cardento)

Hengstveulen

Geb. 16 maart 2020

Fokker: Stal Falkena-Olff

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Chique getekend veulen wat iets week in de rug aandoet, dat zie je wat terug in bewegen, met name van achter had hij voor mij meer kracht mogen tonen.”

Pryanossa (Kitt SB x Vaillant)

Merrieveulen

Geb. 2 maart 2020

Fokker: Carla Graver

Commentaar Chris de Heer: “Veulen met aan alle kanten veel lengte, lijkt wat zwak in middenstuk en teveel op de voorhand.”

Panfilia (Kratos B x Emilion)

Merrieveulen

Geb. 7 april 2020

Fokker: Andrea van Rijssen

Eventueel te koop

Commentaar Chris de Heer: “Mooi veulentje met een chique front, wat indien de video recent is en op 7 april geboren is misschien wat groter had mogen zijn, gemakkelijk en los bewegen met voldoende kracht, maar wel een beetje een ‘groot’ loper, ik had hem graag eens zien schakelen.”

Precious Lady DN (Levi VDL x Durango VDL)

Merrieveulen

Geb. 3 mei 2020

Fokker: Derk Noordhuis

TE KOOP

Commentaar Chris de Heer: “Mooi modern veulen met veel opdruk, lijkt iets kort, en qua beenwerk wat teer, in draf had het achter meer kracht mogen hebben dat zie je ook terug in galop.”

Pleasant Surprise (Opium JW vd Moerhoeve x Oscar)

Hengstveulen

Geb. 29 maart 2020

Fokker: Kelly Spape

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Leuk speels veulen, die vooral heel makkelijk lijkt te schakelen, en steeds simpel galop pakt, wel had type wat bloederiger gemogen en mis ik aan alle kanten wat lengte, dat zie je in bewegen wat terug dan kan het in alles wat meer bodem pakken.”

Phi Taine (Qaside M x Arezzo VDL)

Merrieveulen

geb. 7 maart 2020

Fokker: J.H. Wassenaar en T.H. Sijbrandij, Deinum

Niet te koop

Commentaar Chris de Heer: “Veulen staat mooi in verhouding, in beweging doet het wel wat gewoon aan en lijkt het veulen kracht en souplesse te missen.”

Perdita CH (Quool du Bois Margot x Ginus)

Merrieveulen

Geb. 1 mei 2020

Fokker: Caithlynn Hoop

Commentaar Chris de Heer: “Mooi veulen, chique hoofd en ras genoeg, de draf lijkt goed en met veel oprichting, in galop had hij er meer over mogen rollen (meer bodem pakken) en had meer door lichaam gemogen, nu teveel ‘ja-knikker’.”

Popeye-Balia (Stakkato-Gold x Indoctro)

Hengstveulen

Geb. 14 mei 2020

Fokker: Mark & Jennifer Timmer

eventueel te koop

Commentaar Chris de Heer: “Snittig jong veulen, heel lichtvoetig, mede door leeftijd gaat nog moeilijk zitten in galop en doet het wat teveel op de kop aan.”

