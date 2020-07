Horses Veulenkeuring: Prima-Vana vooraan bij GP en TP

Vanwege het beperkte aantal inschrijvingen in de rubrieken voor Gelderse veulens en Tuigpaard-veulens in de Horses.nl Veulenkeuring, werden deze veulens in een gecombineerde rubriek gejureerd door Ria Hekkert. Zij zette merrieveulen Prima-Vana (Jupiler x Wilson) van D.J. van Lavieren bovenaan.

Ria Hekkert, fokster van Gelderse paarden, hippisch journaliste (onder andere over de tuigpaardensport en – fokkerij) en tuigpaardliefhebster nam op de Horses.nl Veulenkeuring de Geldersen en de Tuigers voor haar rekening.

Compliment aan de inzenders

Hekkert maakt eerst een compliment aan de inzenders: "Wetende uit ervaring hoe moeizaam het kan zijn om veulens op het goede moment op beeld vast te leggen een groot compliment aan de inzenders."

Kwestie van smaak

“De zeven veulens variëren nogal in leeftijd, pedigree en presentatie.We kregen niet alle drie de basisgangen te zien. Het blijft een kwestie van smaak, waarbij de plaatsing van de eerste vier ook anders had kunnen zijn. Houdt u van een tuigpaard dan kiest u de Icellie, houdt u van een veelzijdig sportpaard dan kies u de Kardieno of For Ferrero. De veulens zijn na de opnames ondertussen een paar maand ouder en sommigen zullen zich nu beter presenteren en het babyspek er afgelopen hebben en er anders uitzien.”

Prima-Vana vooraan

Hekkert zette het merrieveulen Prima-Vana (Jupiler x Wilson x Rubus B) van fokker D.J. van Lavieren uit Ochten aan kop. “Rassig fris Gelders merrieveulen van een jonge Gelderse hengst uit een Gelderse moederlijn, met veel front en gummi en ruggebruik in de beweging. Je moet een beetje fantasie hebben bij deze video, maar ook op basis van deze beperkte beelden blijft dit veulen mij bij.”

Princess VDB op 2, Pleasure op 3

Op plaats 2 kwam het tuigpaardmerrieveulen Princess VDB (Icellie x Victory) van fokker D. van der Boon terecht en derde werd het Gelderse merrieveulen Pleasure (Kardieno x Larix) van E.H. en C. de Bruijn, Langbroek.

Geslaagd experiment

Plaats 4 is voor een volgens Ria Hekkert geslaagd experiment: de dressuurhengst For Ferrero x een tuigpaardmerrie van Saffraan. De eerste vier veulens zijn geplaatst, de andere drie niet. Wel zijn alle veulens door Hekkert van commentaar voorzien.

Uitslag

Het op een rijtje zetten van paarden en vervolgens één paard op het schild heffen is onder fokkers een erkend volksvermaak. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar discussie zien we natuurlijk graag op onze website en op facebook.

Alle inzenders bedankt!

De redactie van Horses.nl wil alle inzenders bedanken voor het sturen van de video’s. We hopen dat we u in deze tijden op deze manier kunnen helpen om uw veulen aan een groot publiek te tonen. Bij veulens waarvan de fokkers expliciet hebben aangegeven dat hun veulen te koop is, staat dit vermeld.

Horses.nl Veulen van het Jaar

De top 3 van deze groep Geldersen en Tuigpaard-veulens dingt ook mee naar de titel Horses.nl Veulen van het Jaar. De bezoekers van Horses.nl kunnen dan stemmen op hun favoriet.

Uitslag Horses.nl Veulenkeuring Gelderse en Tuigpaard-veulens

1e plaats:

Prima-Vana

Gelders Merrieveulen

Jupiler x Wilson x Rubus B x Farao

Geb. 8 maart 2020

Fokker: D.J. van Lavieren, Ochten

Commentaar Ria Hekkert: “Rassig fris Gelders merrieveulen van een jonge Gelderse hengst uit een Gelderse moederlijn, met veel front en gummi en ruggebruik in de beweging, mooie voorbeentechniek in draf, zou iets meer schoft mogen hebben en achterbeen iets lang. Galop moeilijk te beoordelen en stap niet getoond. Je moet een beetje fantasie hebben bij deze video, maar ook op basis van deze beperkte beelden blijft dit veulen bij.”

2e plaats:

Princess V.D.B.

Tuigpaard Merrieveulen

Icellie x Victory x Patijn x Renovo

Geb. 24 maart 2020

Fokker: D. van der Boon

Commentaar Ria Hekkert: “Een wat rauw aandoend tuigpaardveulen met ruim voldoende actie in de benen, dat front maakt. Opvallende mooie voorbeentechniek, achterbeen zou nog iets sneller mogen inkomen. De moeder, die Z dressuur gelopen heeft, is een halfzuster van de goedgekeurde hengst Lanto HBC (Delviro). Verder komt dit veulen via Maritth uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde geëxporteerde hengst Indiana (Colonist).”

3e plaats:

Pleasure

Gelders Merrieveulen

Kardieno x Larix x Wilhelmus x Hoogheid (stam Piet Lelieveld)|

Geb. 7 mei 2020

Fokker: E.H. en C. de Bruijn, Langbroek

Commentaar Ria Hekkert: “Goed ontwikkeld, hoogbenig, langgelijnd vos merrieveulen van de zwarte verrichtingskampioen Kardieno en de exterieurmatig zeer aansprekende elitemoeder uit de stam van Piet Lelieveld, die ook Talos en verschillende extra presterende paarden in de internationale mensport. Pleasure wordt in beweging mooier in de hals en omhoog en toont veel ruimte in de drafpas.. Het gebruik van het achterbeen zou iets resoluter mogen. Compliment voor de verzorgde voorstelling.”

4e plaats:

Powerbank

Hengstveulen* (doet mee in categorie dressuur én TP/GP)

For Ferrero x Saffraan x Batello x Hoogheid

Geb. 23 maart 2020

Fokker: Fam. Freriks, Arnhem

evt. te koop

Commentaar Ria Hekkert: “Hoogbenig, langgelijnd, bijna ogend als ‘een jaarling’ ogend veulen met een veel ras aan de voorkant een mooie partijen. Voorbeen is iets steil. Valt op door een goede stap, zou in draf nog iets meer houding en souplesse mogen tonen. Een experimentele aanparing, die zeer goed lijkt te zijn geslaagd!”

Niet geplaatste veulens

Prince LA4

Gelders Hengstveulen

Edmundo x Elegant x Farao x Navigator

Geb. 27 maart 2020

Fokker: D.J. van Lavieren, Ochten

TE KOOP

Commentaar Ria Hekkert: “Blond gelaarsd hengstveulen, die op het moment van opname ‘iets spekkie’ (beknopt) aandoet. Oogt wat neerwaarts gebouwd te zijn en heeft moeite om de schoft omhoog te drukken, waardoor hij neigt de wat zwaar aangezette hals eruit te te drukken. Zou wat meer schoudervrijheid mogen tonen.”

Pepper van de Bosweg

Tuigpaard Hengstveulen

Cizandro x Eebert x Unieko x Hilbert (stam Sander Daniels)

Geb. 20 maart 2020

Fokker: John te Morsche.

TE KOOP (n.o.t.k.)

Commentaar Ria Hekkert: “Pepper is wat neerwaarts in de romprichting gebouwd en durft zich aan het touwtje in draf niet te geven. Hij zou in het gebruik van het voorbeen wat tuigtypischer mogen zijn. Opvallend is de goede en gemakkelijke stap en galoppade in vrijheid. Qua pedigree is het opvallend dat de aan moederszijde lijnenteelt is gepleegd op Tereda van Hoogheid, ook de grootmoeder van Hilbert. De stam bracht de goedgekeurde hengsten Zilverster, Hilbert en Pronkjuweel, maar ook het 1.40 springpaard Areda (Marvel van Sara Grandqivst).”

Pieter

Hengstveulen * (doet mee in categorie dressuur én TP/GP)

Kaiser Weltino x Delviro HBC x Larix x Marvel- Nuwalda-lijn)

Geb. 3 juni 2020

Fokker: R. Koekoek

TE KOOP (t.e.a.b.)

Commentaar Ria Hekkert: “Een nog heel jong veulen, dat even iets zwaar is in de hals, dat even iets meer schoudervrijheid en afdruk moet krijgen in het achterbeen.”

