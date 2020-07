Ilse de Jong: ‘Hopelijk kunnen we met Macho naar de HK’

De Horses.nl veulenveiling in de richting Friezen is gewonnen door Macho fan it Skar (Tjebbe 500 x Alwin 469) van de Familie de Jong uit Katlijk. "Hopelijk wordt Macho een goedgekeurde dekhengst", laat Ilse de Jong weten.

“We zijn kleinschalig begonnen toen ze verhuisden naar Katlijk. Daarna is onze fokkerij uitgebreid. Nu hebben we tussen de één en zeven veulens per jaar”, vertelt Ilse de Jong.

Ulkje

Een merrie die het verschil maakte voor de familie de Jong was Ulkje. “Toen we Ulkje kochten zijn we begonnen met betere veulens te fokken. Ik zat samen met met mijn vader bij de veiling toen mijn moeder belde of we al bijna thuis kwamen en dat we geen paard mochten komen. Daarna kwam Ulkje in de piste en waren we meteen verkocht. Ze zag er super mooi uit met mooie lange manen. We hoefden maar één keer bieden en het was raak”, laat Ilse de Jong weten.

Vier generaties

Ze vervolgt: “Het is de bedoeling dat we Macho houden en dat hij straks de opfok in gaat. Dan hopen we hem met 2,5 jaar klaar te maken voor de hengstenkeuring. Het zou mooi zijn als hij wordt goedgekeurd. Zijn oma Ulkje komt uit een stam waaruit al twee goedgekeurde hengsten komen. Ulkje bracht zelf al twee hengsten voor het centraal onderzoek en daarnaast is de moeder van Macho een kroonmerrie. De moeder van Matcho bracht vorig jaar ook al een kampioensveulen bij het KFPS. Het uiteindelijke doel is dat we in vier generaties goedgekeurde dekhengsten kunnen leveren.”

Hengstenkeuze

Ilse de Jong maakt samen met haar vader Follie de hengstenkeuze. Ze zoeken uit welke hengsten ze mooi vinden en daarna gaan ze selecteren op inteelt, verwantschap en de verwachte fokcijfers. De hengst met de hoogste cijfers kiezen ze dan. Zo is de merrie van Alwin 469 aangepaard met Tjebbe 500.

Leuk initiatief

“We vonden het erg leuk initiatief de Horses.nl veulenveiling. Een mooi alternatief nu tijdens de coronacrisis. Het was erg leuk om een filmpje te maken en in te sturen. Het was ook erg interessant om het verhaal van de juryleden te lezen wat ze van Macho vonden”, zegt De Jong tot slot.

Bron: Horses.nl