Kardieno-dochter Pleasure Horses.nl Veulen van het Jaar

Kardieno-dochter Pleasure van E.H. en C. de Bruijn uit Langbroek heeft de meeste stemmen gekregen in de Horses.nl Veulen van het Jaar-verkiezing. Pleasure is daarmee de publiekstopper in de samengevoegde rubrieken van Gelderse-, tuigpaard-, Friese- en pony-veulens.

Voor de toppers in de rubrieken voor Geldersen en Tuigpaarden, Friezen en ponyveulens werd de Horses.nl Veulen van het Jaar-verkiezing georganiseerd.

427 bezoekers van Horses.nl stemden op hun favoriet in deze verkiezing.

187 stemmen voor Pleasure

Met 187 stemmen is Pleasure (Kardieno x Larix x Wilhelmus) Horses.nl Veulen van het Jaar geworden. In de rubriek voor Geldersen en Tuigpaarden eindigde E.H. en C. de Bruijn uit Langbroek op de derde plaats.

Prima-Vana tweede en Kanzel derde

Met 89 stemmen is de tweede plaats voor Prima-Vana (Jupiler x Wilson) van fokker D.J. van Lavieren uit Ochten en derde (met 87 stemmen) is het ponyveulen Kanzel van Hoeve Klein Haneveld (Kasanova van Klaverborch x Watermill Falco) van Vincent en Marieke Klein Haneveld uit Sint-Oedenrode.

Prijzen

Voor de fokkers van de top-3 van deze finale stelt Horses.nl prijzen beschikbaar. De fokkers van het winnende veulen krijgen een jaarabonnement op De Paardenkrant online én mogen een boek uitzoeken in de onlineshop van De Paardenkrant.

De fokker van de nummer 2 ontvangt een jaarabonnement op Horses Premium en de fokker van de nummer 3 een abonnement van zes maanden op Horses Premium.

Horses.nl neemt contact op met de winnaars!

Uitslag finale Horses Veulen van het Jaar-verkiezing

Pleasure (Kardieno x Larix) – 187 stemmen Prima-Vana (Jupiler x Wilson) – 89 stemmen Kanzel van Hoeve Klein Haneveld (Kasanova van Klaverborch x Watermill Falco) – 87 stemmen Princess V.D.B. (Icellie x Victory) – 37 stemmen Nynke fan’e Simmerdyk (Tsjalle x Norbert) – 20 stemmen Macho fan it Skar (Tjebbe x Alwin) – 10 stemmen

Bron: Horses.nl