Marian Noordhuis: ‘President Chidee DN is alles waar we op hoopten’

De eerste editie van de Horses.nl Veulenkeuring in de springrichting is gewonnen door President Chidee DN (Hardrock Z x Etoulon VDL) van Derk van Marian Noordhuis. Derk fokte al meerdere generaties uit de Contender-dochter Orchidee en zo ook haar achterkleinzoon President Chidee DN. "Het zijn echt bloedgemaakte paarden, langgelijnd en met een eerlijk karakter", aldus trotse kleindochter Marian.

“Mijn opa heeft Orchidee, de overgrootmoeder van President Chidee DN, destijds gekocht van VDL Stud. Mijn opa wilde graag verder in de fokkerij en was gelijk gecharmeerd van Orchidee. Met haar heeft hij een hele stam opgebouwd. Uit Orchidee komt bijvoorbeeld de Chin Chin-dochter Chinchidee. Zij werd zowel als veulen als driejarige kampioene van Nederland”, blikt Marian terug.

Kampioenen

“Uit Chinchidee hebben mijn opa en ik Korinchidee DN van Etoulon VDL gefokt. Zij was de eerste die we samen gefokt hebben. Korinchidee werd net als haar moeder als veulen kampioen van Nederland. Net zoals haar moeder en grootmoeder is het een bloedgemaakte, langgelijnde merrie. Wij fokken graag mooie paarden en dat is zij ook zeker.”

Direct gecharmeerd

Vorig jaar kozen grootvader en kleindochter de hengst Hardrock Z (Heartbreaker x Carthago) voor Korinchidee DN. “We kregen vorig jaar het nieuws dat VDL Stud hem naar Nederland gehaald en we waren heel erg fan van hem. We zijn zo snel als we konden naar VDL gegaan om hem in het echt te bekijken en waren daar ook direct gecharmeerd. We hadden hem gelijk in gedachten voor Korinchidee.”

Goede combinatie

“Dat is een gevoel dat je hebt. Het is een mooie hengst en hij heeft in de sport heel goede dingen laten zien. Bij Korinchidee moeten we er aan denken dat we wel een hengst kiezen die een mooie verbinding doorgeeft en Hardrock leek aan die eis te voldoen”, vervolgt de fokster.

Mooiste veulen

Uit die combinatie werd op 24 april het hengstveulen President Chidee DN geboren. “Gelijk toen hij geboren werd zagen we al dat het een prachtig veulen is, volgens ons echt wel het mooiste veulen van Hardrock tot nu toe. Hij is inmiddels anderhalve maand oud en hij wordt steeds meer hengst. Hij krijgt veel front en is imponerend om te zien.”

Verkoop

Toch is het plan om het hengstveulen te verkopen. “We houden alleen maar merries voor onze fokkerij aan en gelukkig hebben we zijn één jaar oudere zus van Zirocco Blue VDL nog. Hoewel we graag zelf fokken, vinden mijn opa en ik het allebei hartstikke leuk om fokproducten in de sport terug zien. Daar doe je het toch wel voor. Er zijn al verscheidene goedgekeurde hengsten en succesvolle sportpaarden uit deze lijn gekomen en we zouden het te gek vinden om één van hen eens terug te zien op een groot kampioenschap.”

Dankbaar

Voor volgend jaar verwachten de fokkers rond de elf veulens. “Ik doe het samen met mijn opa en oma Roelie. Mijn opa heeft deze merrielijn in samenwerking met VDL Stud opgebouwd en ik ben er heel dankbaar voor dat ik er zo in kan rollen. Dat ik dankzij hem deze kans krijg is voor mij echt heel waardevol.”

