Phylicia beoogd stammoeder bij Tuinenga en Van Assenderp

Phylicia (Heart Touch x Up and Down) werd deze week uitgeroepen tot Horses.nl Springveulen van het Jaar. Van de bezoekers van Horses.nl kreeg het merrieveulen verreweg de meeste stemmen. Horses.nl sprak met de fokkers van Phylicia, Jurjen Tuinenga en Kirsten van Assenderp.

Het merrieveulen is het allereerste (!) fokproduct van Kirsten van Assenderp en Jurjen Tuinenga. De beginnende fokkers schoten dus meteen in de roos, kregen mooi commentaar van de jury en wonnen vervolgens met Phylicia ook nog de publieksverkiezing. Tuinenga vertelt: ‘’Wij hadden niet verwacht dat Phylicia zou winnen, maar dachten wel dat ze kans zou maken.’’

Eerste eigen fokproduct

Tuinenga en Van Assenderp hebben een opfokstal en vandaar dat zij vaak in aanraking kwamen met jonge paarden. Zij hadden nog geen ervaring met de fokkerij. De jonge fokkers wilden graag met een goede merrielijn beginnen. De heer G. Herrijgers van Stal van Beek gaf ze de kans de merrie Utricia van Beek (Up and Down x Emilion) aan te schaffen. Deze merrie bracht eerder onder andere een Diarado-nakomeling, Futricia van Beek die momenteel op 1,45m niveau springt.

Heart Touch

Tuinenga vertelt over de hengstenkeuze: ‘’Heart Touch heeft meerdere nakomelingen die ons qua type, karakter en kwaliteit enorm aanspraken. Daarom hoefden we niet lang over de hengstenkeuze na te denken.’’

Opvolger van haar moeder

Toen Phylicia slechts vier weken oud was verloor ze haar moeder. Daarom willen de fokkers het veulen aanhouden voor de toekomst. Zij hopen dat dit merrieveulen hun nieuwe stammerrie gaat worden. Phylicia zal opgroeien in de opfokstal van Tuinenga en Van Assenderp, Stal Kleiweg in de Noordoostpolder in Flevoland.

