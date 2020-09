Pleasure gaat toekomst als allrounder tegemoet

Pleasure (Kardieno x Larix x Wilhelmus) werd deze week uitgeroepen tot Horses.nl Veulen van het Jaar. Van de bezoekers van Horses.nl kreeg het merrieveulen de meeste stemmen in de categorieën GP/TP, Friezen en pony’s. Horses.nl sprak met fokker Chris de Bruijn uit Langbroek.

Dit was de eerste keer dat de fokkers mee deden aan een onlinekeuring. Normaliter gaan zij naar de veulenfokdag in Nijkerk, maar die werd dit jaar afgelast. De fokkers hadden niet verwacht dat zij zouden winnen, maar vonden het zelf een leuk veulen en hadden haar speciaal ingevlochten. Chris de Bruijn geeft aan: ‘’Wij hebben de verkiezing als zeer prettig ervaren en vonden het commentaar interessant. Wij hebben dit veulen gefokt als veelzijdigheidspaard waar we later zoal mee kunnen mennen als rijden.’’

Toekomst Pleasure

De dochter van Chris de Bruijn had de berichten over de veulenkeuring op facebook en instagram geplaatst en daar hebben zij veel leuke reacties op gehad.

Aanhouden

Chris en zijn 15-jarige dochter willen het merrieveulen aanhouden tot 3 jaar en dan samen het paard beleren en er een familiepaard van maken. Chris zal er mee voor de kar gaan rijden en de dochter wil haar gebruiken als rijpaard.

Stam

De moeder van Pleasure is een elitemerrie en inmiddels 6 jaar in het bezit van familie de Bruijn. Zij heeft vroeger gelopen op het Junioren Kampioenschap. Chris geeft aan: ‘’Deze merrie is net niet tuigtypisch genoeg vandaar dat wij haar dekten met een Gelderse Hengst. Dit jaar is ze zelfs gedekt met een rijpaardhengst: Dante U.S.’’

Fokkerij

De Bruijn heeft nog twee tuigpaardmerries meer waar hij mee fokt. Dit jaar heeft hij twee veulens en volgend jaar verwacht hij er zelfs drie. De familie houdt de meeste veulens door tot dat ze 3 jaar zijn en dan worden ze beleerd voor de kar of onder het zadel. Een aantal fokproducten van De Bruijn lopen in België en Frankrijk.

