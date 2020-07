Tweede ronde Horses.nl Veulenkeuring gesloten

De tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring is gesloten. In deze laatste ronde voor de finale (waar de Horses-bezoekers zelf kunnen stemmen op de toppers van ronde 1 en 2) hebben we niet alleen spring- en dressuurveulens, maar ook tuigpaardveulens, Geldersen, Friezen en pony's.

In de loop van deze week plaatsen we video’s van alle veulens online en maken we de plaatsing van de veulens per categorie bekend.

Finale

Als de uitslagen van alle categorieën in de tweede ronde bekend zijn gemaakt volgt de finale. Als slot van dit digitale keuringsseizoen kunnen de bezoekers van Horses.nl daar stemmen voor het Horses.nl Veulen van het Jaar. De toppers van ronde 1 en 2 kwalificeren zich voor deze finale.

Dankwoord

Voor nu willen we alvast alle fokkers die video’s van hun veulen hebben ingestuurd bedanken. Er is echt werk van gemaakt. We hebben op de Horses.nl Veulenkeuring geen eisen gesteld aan de wijze van voorstellen, het toiletteren en de kleding van de voorbrengers, maar toch hebben we heel wat vlechten en witte pakken gezien.

We hopen dat deze Horses.nl Veulenkeuring een mooi platform is om uw veulen in deze tijden toch nog aan de buitenwereld te laten zien!

Bron: Horses.nl