Vijf veulens van Horses veulenkeuring aangemeld voor eerste bezichtiging

In coronajaar 2020 organiseerde de redactie van Horses.nl een online veulenkeuring. Vijf hengsten die werden gepresenteerd op die veulenkeuring zijn nu aangemeld voor de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring: vier dressuurhengsten en een springhengst.

De bonte Picasso’s Game (Glock’s Toto jr x Easy Game), het Horses Dressuurveulen van het Jaar en de reservekampioen in de tweede ronde van de dressuurkeuring, komt volgende week donderdag (1 december) in de baan. Hij werd gefokt door familie Smilda en is aangemeld door MiGa Horses BV uit Oosterbeek, oftewel: Hans Peter Minderhoud (Mi) en Edward Gal (Ga).

Picasso’s Game

Hengstveulen

Glock’s Toto jr x Easy Game

Geb. 4 mei 2020

Fokker: Paardenfokkerij Smilda

Commentaar jurylid Wendy Scholten: “Op veel fronten opvallend veulen. Vanwege zijn kleur een eyecatcher, maar hij maakt zich ook mooi in beweging. Veel oprichting, een mooie techniek van draven met veel balans, een goede stap en een galop met veel afdruk. Hij zou iets meer lengte in het lichaam mogen hebben, al is hij hier op de video nog jong en staat er over een paar maanden waarschijnlijk een veel royaler veulen!”

Promise Me

De kampioen van de dressuurveulens in de tweede ronde en de nummer 2 in de Horses Dressuurveulen van het Jaar-verkiezing is ook aangemeld: Promise Me (Il Divo x Ferro). Deze door Sander Bloem gefokte hengst staat nu op naam van Jaap Tinssen uit Renkum wordt op zaterdag 3 december gepresenteerd.

Promise Me

Hengstveulen

Il Divo x Ferro

Geb. 14 juni 2020

Fokker: S.M.C. Bloem

Commentaar Wendy Scholten: “Een nog jong veulen van 14 juni dat uitblinkt in souplesse en cadans en veel techniek van draven heeft, met veel buiging in de gewrichten en goede onderbreng van het achterbeen. Ook in galop valt zijn mooie silhouet op. Eentje om in de gaten te houden!

Verder is ook Peter Pan (King Karim x Florencio) van fokker K. Reitsma, Stal Naberink en Laura Zwart aangemeld.

Peter Pan

Hengstveulen

King Karim x Florencio

Geb. 12 juni 2020

Fokker: K.E. Reitsma

Commentaar Wendy Scholten: “Een nog jong, rassig veulen dat een fijne cadans in draf toont. De galop is niet te beoordelen.”

Een springveulen

Tenslotte is ook één springgefokt veulen aangemeld. Het gaat om Prestobantos (Opium van de Moerhoeve x Carambole), die fokker Egbert Kuijer samen met Jan Greve voorstelt.

Prestobantos

Hengstveulen

Opium van de Moerhoeve x Carambole

Geb. 11 mei 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Commentaar Chris de Heer: “Veulen dat je er op het eerste gezicht misschien niet meteen uit pikt. Maar in beweging heel functioneel. Draf met voldoende ruimte en souplesse. Geldt ook voor de galop die krachtig en goed gedragen is.”