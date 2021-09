Cardento in top-5 HorseTelex Wereldranking, Baltic 2e op D-ranking

Op kampioenschappen zijn voor verervers bonuspunten op de HorseTelex Wereldrankings te verdienen en dat maakt het superinteressant om de dynamische springrankings van voor 31 augustus en na 5 september met elkaar te vergelijken. Voor en na het EK in Riesenbeck. En zoals te verwachten viel scoort de VDL Stud: met Cardento (drie Cardento's in de top-10 op het EK) en Baltic (Leone Jei van Martin Fuchs).

Cardento stond op 31 augustus nog zevende op de HorseTelex Wereldranking, nu is hij de top-5 binnengedrongen en staat hij op een vierde plaats achter Chacco-Blue, Emerald van ’t Ruytershof en Casall. Op het EK eindigden maar liefst drie Cardento’s in de top-10: Catch Me Not S van Peder Fredricson op de derde plaats, Katanga v/h Dingeshof van Nicola Philippaerts op de 5e plaats en de door familie Wolters gefokte C Vier van David Will op de zevende plaats.

Baltic VDL scoort met Leone Jei

Baltic VDL, dit voorjaar al Stijger van de Maand in De Paardenkrant, deed ook goede zaken in Riesenbeck. Met zijn negenjarige zoon Leone Jei (mv. Corland, fokker: G.M. van Mersbergen) van Martin Fuchs. De jonge supergetalenteerde schimmel won teamgoud en individueel zilver. Baltic staat nu tweede op de D-ranking (nakomelingen tot en met 11 jaar / minimaal 40 nakomelingen).

Bekijk de volledige rankings hier

Bron: Horses.nl/HorseTelex Results