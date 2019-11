Contendro I voor tweede jaar op kop in WBFSH-ranking Eventing, Valentino beste KWPN’er

In de WBFSH-ranking Eventing staat Contendro I (v.Contender x Reichsgraf) al sinds 2015 stipt op één en ook dit jaar voert de Holsteiner de ranglijst aan. Grafenstolz (v.Polarion TSF x Camelot) en Jaguar Mail (v.Hand in Glove x Laudanum) volgen Contendro op de voet. Valentino (v.Now or Never x Belisar) is de hoogst genoteerde KWPN hengst op de achtste plaats.

De bekendste Contendro I-nakomeling moet toch wel die van Michael Jung zijn. FischerChipmunk FRH (mv.Heraldik) werd voorheen door Julia Krajewski gereden en vorig jaar nam Jung de teugels over. Met dit paard werd de Duitser vice-Europees Kampioen in 2019 en voert de WBFSH Eventing ranglijst van nakomelingen aan. FRH Corrida (mv.Espri), een van de toppaarden van Andreas Dibowski, is ook een Contendro I-nakomeling. In de HorseTelex Wereldranking staat Contendro I vierde en voert Camiro de Haar Z de ranglijst aan die als 30e in de WBFSH-ranking staat. Vanir Kamira (mv.Dixi) van Piggy French is een nakomeling van Camiro.

Grafenstolz en Jaguar Mail

Grafenstolz is dit jaar opgeklommen van de vijfde naar de tweede plaats en verwees Jaguar Mail van de tweede naar de derde plek in de ranking. Absolut Gold HDC (mv.Verglas) zorgt onder het zadel van Nicolas Touzaint voor de nodige punten voor Grafenstolz. Ferreolus Lat (mv.Royal Dance) doet dit met diens ruiter Miloslav Prihoda Jr. voor Jaguar Mail. De hengsten Quite Easy 958 (v.Quidam de Revel x Landgraf I) en Courage II (v.Capitol I x Cor de la Bryère), 41e en tweede in de HorseTelex Wereldranking, bezetten de vierde en vijfde plek. Diarado (v.Diamant de Semilly x Corrado I) is nog wel de meest opvallende in het rijtje. In de spring-ranglijst staat de hengst van Paul Schockemöhle, Joop van Uytert en het Holsteiner Verband op plaats 20, in de eventing WBFSH ranglijst zelfs op plaats zes en in de HorseTelex Wereldranking op plek 45. Het zes-jarige talent Crossborder Radar Love (mv.Claudio’s Son) van Merel Blom is een van de Diarado-nakomelingen die het erg goed in de eventing-sport doet. Het duo pakte een 15e plaats op het Wereldkampioenschap jonge eventingpaarden.

Valentino beste KWPN’er

De eerste KWPN hengst op de ranglijst is te vinden op plaats acht. De Now or Never-zoon Valentino stond vorig jaar nog 44e en heeft een reuze sprong gemaakt naar de achtste plaats. In de HorseTelex Wereldranking staat de hengst op plaats 55. VIP Vinnie (mv.Grosso Z) zorgde samen met Victoria 108 (mv.Earl) en Scuderia 1918 Vivian 47 (mv.Floresco NRW) voor de punten voor de WBFSH ranglijst.

1 (1) CONTENDRO I – 1688

2 (5) GRAFENSTOLZ – 1207

3 (2) JAGUAR MAIL – 855

4 (15) QUITE EASY – 738

5 (3) COURAGE II – 664

6 (31) DIARADO – 644

7 (13) ARS VIVENDI – 607

8 (44) VALENTINO – 573

9 (11) LIMMERICK – 552

10 (17) OBOS QUALITY- 535

Bekijk hier de gehele ranglijst.

Bron: Horses.nl