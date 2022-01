De nieuwe HT-rankings: Christian stoot direct door, Casalito nieuwe aanvoerder E-ranking

Alle paarden zijn op 1 januari officieel weer een jaar ouder geworden en dat heeft uiteraard invloed op de HorseTelex Rankings voor verervers. Op de A-ranking heeft de leeftijd van de paarden geen invloed, maar op de rankings voor de jongste verervers des te meer. Op de E-ranking (max. leeftijd nafok: 9 jaar) is de Holsteiner Casalito de nieuwe leider, gevolgd door Denzel van 't Meulenhof (waar Nijhof zich vorig jaar bij in kocht met oog op zijn goede rankingpositie). Op de D-ranking (max. leeftijd nafok: 11 jaar) stoot Christian, in 2021 aanvoerder van de E-ranking, direct door.

Op de E-ranking is Casalito (Casall x Landgraf I) met IPV/E van 171,96 indexpunten de nieuwe aanvoerder. Hij wordt op de hielen gezeten door Denzel van ’t Meulenhof (Marius Claudius x Quidam de Revel) met een IPV/E van 160,2, waar Team Nijhof zich maart vorig jaar bij inkocht. Nijhof deed dat toen al omdat Denzel toen al (terwijl zijn oudste nakomelingen acht waren) meedeed op de E-ranking. Over 2021 stond de hengst op de zesde plaats en nu is dat de tweede plaats geworden. Cascadello I, Diarado’s Boy en Zinedine maken de top-5 compleet, Big Star jr KZ valt er met een zesde plaats net buiten.

Christian

Christian (Cartani uit de halfzus van Lord Pezi, de Olympische merrie Who Knows Lilly v. Lord Liberty) was over 2021 de aanvoerder van de E-ranking en stootte op 1 januari 2022 direct door naar de toppositie van de D-ranking.

De schimmelhengst is deze week in De Paardenkrant Stijger van de Maand. Fokkers die hem nog willen gebruiken moeten daar hun best voor doen. In november 2020 moest Christian namelijk worden ingeslapen na een beenbreuk en er is nog maar een kleine hoeveelheid diepvriessperma van hem beschikbaar.

De hengst die volgens fokker Sören von Rönne maar rond de 250 nakomelingen bracht doet het uitzonderlijk goed met zijn nafok in de sport en dat bewijst hij met een super ISV/D van 278. De nummer 2 Inshallah de Muze (Nabab de Reve x For Pleasure) komt op een IPV/D van 181,12. De top-5 wordt compleet gemaakt door Cascadello I, Carrera VDL (komt van plaats 11) en I’m Special de Muze.

Plot Blue

KWPN-hengst Plot Blue (Mr. Blue x Pilot) heeft op 1 januari op de C-ranking (max. leeftijd nafok: 13 jaar) de leiding overgenomen van Emerald van ’t Ruytershof. Verder is Eldorado van de Zeshoek gestegen van plaats 4 naar 2, Diarado van plaats 8 naar 3, Comme il faut van plaats 9 naar 4 en Baltic VDL van plaats 10 naar 5.

B-ranking: Conthargos, Ugano Sitte en Zirocco Blue naar top-5

Op de B-ranking blijft Emerald van ’t Ruytershof bovenaan staan en Eldorado van de Zeshoek behoudt zijn 2e plaats. Conthargos (2021: plaats 5) dringt de top-3 binnen en Ugano Sitte (2021: 6e) en Zirocco Blue VDL (2021: 7e) zijn de top-5 binnengekomen op 1 januari.

A-ranking

Op de A-ranking, waar de leeftijd van de paarden geen rol speelt maar een hengst minimaal 100 nakomelingen in de internationale sport moet hebben, is de top-20 (zoals te verwachten was) ongewijzigd. Chacco-Blue op 1, Kashmir van Schuttershof op 2, Emerald op 3, Cardento op 4 en Nabab de Reve op 5.

