For Pleasure ingehaald door Chacco-Blue en Cornet Obolensky op HT-ranking

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het eindelijk gebeurd. De in 1986 geboren en in 2011 overleden For Pleasure (Furioso II x Grannus) staat niet langer bovenaan op de dynamische HorseTelex Results wereldranking. De voshengst werd niet alleen ingehaald door Chacco-Blue (v. Chambertin), die nu aanvoerder is van zowel de WBFSH- als de HT-ranking, maar ook door Cornet Obolensky (v. Clinton).

De in 1998 geboren Chacco-Blue dekte nog geen tien jaar bij Paul Schockemöhle en des te indrukwekkender is zijn invloed op de mondiale springsport. Zijn korte fokkerijcarriere heeft te maken met het plotselinge overlijden van de hengst in juni 2012. De ziekte van Lyme deed de hengst op veertienjarige leeftijd de das om en daarmee ontviel de springpaardenfokkerij een topvererver. Op de HorseTelex Results Ranking zag het er al langer naar uit dat Schockemöhles oogappel For Pleasure van de troon ging stoten.

Instelling, voorzichtigheid en techniek

Voor een groot deel is dat te danken aan Paul Schockemöhle zelf, die de Chambertin-zoon overigens pas op vijfjarige leeftijd kocht. Een groot deel van de internationaal presterende Chacco-Blue-nafok werd namelijk geboren op Schockemöhles paardenfabriek Gestüt Lewitz. “Op Lewitz hebben we ontzettend veel gedekt met Chacco-Blue, vanaf het begin al”, vertelde Heinz Meyer, rechterhand van Schockemöhle op springpaardengebied, in een eerder interview in De Paardenkrant. “In eerste instantie werden we daarom uitgelachen. Een bekende springruiter zei ooit tegen me: Chacco-Blue dat is niks, een buikspringer. Inmiddels is het tegendeel toch wel bewezen. Hij brengt vooral instelling, voorzichtigheid en techniek en vererft zich zeer dominant.”

De meeste nakomelingen

Cornet Obolensky, nog weer een jaar jonger dan Chacco-Blue, heeft For Pleasure met zijn IPV (International Progency Value) van 598,25 nu ook ingehaald. For Pleasure staat daar ongeveer 20 indexpunten achter met een IPV van 579,83. Chacco-Blue gaat aan de leiding met een IPV van 607,82 punten. Zijn hoge IPV is extra bijzonder aangezien er van Chacco-Blue maar liefst 480 nakomelingen en 106 kleinkinderen (die voor 50% de IPV van hun grootvader bepalen) in de internationale sport liepen het afgelopen jaar. De HorseTelex Ranking is een gewogen ranking waarbij de gemiddelde ISV (International Sport Value) van de nakomelingen de IPV van de vader bepaalt. Hengsten met veel nafok zijn dus niet per definitie in het voordeel.

Ter vergelijking: van Cornet liepen er van juni 2018 tot juni 2019 177 nakomelingen in de internationale sport en van For Pleasure 136.

Bron: HorseTelex Results