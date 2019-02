Gaillard en Hotline nemen leiding over op Horse Telex rankings

De Horse Telex rankings hebben nieuwe aanvoerders in de jongste categorie bij het springen en de dressuur. Gaillard de la Pomme (v.Nabab de Reve) komt op de ranking voor jonge springhengsten (Class E) binnen op de eerste plaats, ten koste van Baltic VDL (v.Quaprice Bois Margot). In dressuur heeft Blue Hors Hotline (v.Hofrat) de leiding overgenomen van Spielberg (v.Sunny Boy).

De IPV ranking is bij het springen opgedeeld in 5 categorieën, waarbij de hengsten worden ingedeeld op basis van de leeftijd van de nakomelingen. De nakomelingen van de jongste categorie bevat het minst aantal paarden en deze informatie is ook voor de meeste verandering vatbaar. De BWP hengst Gaillard de la Pomme was eerder nog niet in deze ranking opgenomen. Nu komt de hengst op plaats 1 binnen, omdat hij eerder het vereiste aantal van 20 nakomelingen van 9 jaar niet had bereikt. Sinds dit jaar zijn er nog een aantal nieuwe nakomelingen voor het eerst internationaal gestart. De Belgische hengst wordt op dit moment uitgebracht door Meike Zwartjens en daarvoor door Wesley Mulder.

Narcotique de Muze II

Gaillard de la Pomme is gefokt uit de wereldberoemde merrie Narcotique de Muze II, de moeder en overgrootmoeder van vele topspringpaarden en invloedrijke goedgekeurde hengsten. Nabab de Reve nam met Philippe Le Jeune in 2002 deel aan de Wereldruiterspelen en Narcotique de Muze II liep onder Eric Lamaze op Grand Prix-niveau.

Blue Hors Hotline

De Hannoveraan Blue Horse Hotline heeft Spielberg en de DSP hengst Quaterback (v.Quaterman I) naar de tweede en derde plek verwezen. De zoon van Hofrat liep Grand Prix onder Daniel Bachmann Andersen en behaalde scores rond de 70 procent.

