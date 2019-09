KWPN-boegbeeld Jazz derde op HorseTelex wereldranking

Op de dynamische HorseTelex Wereldranking staat KWPN-boegbeeld Jazz (Cocktail x Ulster) sinds kort op de derde plaats achter de volle broers Rubin Royal en Glock's Romanov (v. Rohdiamant). De door Huub en Tiny van Helvoirt gefokte KWPN-hengst dankt die plaats onder andere aan de topprestaties van de zeventienjarige Vancouver K (mv. Ferro) met de Ierse Judy Reynolds op het Europees Kampioenschap in Rotterdam en aan het zeer grote aantal internationale dressuurpaarden (67).

In het afgelopen jaar (september 2018-september 2019) waren er 67 Jazzen actief in de internationale sport en daarmee heeft preferente hengst heel wat meer ‘internationals’ dan zijn concurrenten. De meeste punten voor zijn vader verzamelde Reynolds’ Vancouver K, maar ook Blue Hors Don Olymbrio (mv. Ferro) van Daniel Bachmann Andersen, Zephyr (mv. Farmer) van Adelinde Cornelissen, Arthur (mv. Contango) van Jill Irving, Bonzanjo (mv. Contango) van Eyal Zlatin en Electra (mv. Ferro) van Lynne Maas deden een duit in het zakje qua rankingpunten voor hun vader.

Volle broers

De volle broers Rubin Royal en Glock’s Romanov (beide gefokt uit de topmerrie Rumirell) voeren de HorseTelex-ranking op dit moment aan qua punten (de Rubin Royals en de Romanovs scoren gemiddeld hoger in de internationale dressuursport), maar doen dat met veel minder nakomelingen. Van Rubin Royal waren er het afgelopen jaar 15 nakomelingen actief, van Romanov 26.

Een derde Oldenburger hengst volgt op de vierde plaats van de ranking: Stedinger (Sandro Hit x Landadel). Van hem waren er het afgelopen jaar 24 nakomelingen in de internationale sport actief.

Rousseau en Johnson

Nog twee KWPN’ers staan in de top-10 van de ranking. Rousseau (Ferro x Roemer) staat op de vijfde plaats en Jazz-zoon Johnson (mv. Flemmingh) tekent voor de zevende plaats op de ranking. Johnson heeft net zoals zijn vader een groot aantal internationals: 42. Een heel behoorlijk aantal voor een van de jongste hengsten (geboren 2002) in de top-20 van de ranking. In de top-20 staan nog twee KWPN-hengsten: Painted Black (16) en Vivaldi (18).

