KWPN top-3 op HorseTelex dressuurranking: Bordeaux, Ampère, Apache

De jaarwisseling heeft altijd een grote invloed op de HorseTelex Ranking en dan vooral de rankings voor jonge verervers. De jonge(re) hengstenrankings voor de springpaarden (C, D en E) hebben nieuwe leiders (lees hier meer) en ook bij de dressuurhengsten ziet Class B er anders uit. Aan kop nu drie KWPN-hengsten: Bordeaux, Ampère en Apache.

Op de HorseTelex Ranking over 2020 (1 januari 2020 – 31 december 2020) werd de B-ranking (oudste nafok 12 jaar / minimaal 10 nakomelingen in de internationale sport) bij de dressuurhengsten stond Spielberg (v. Sunny-Boy) nog bovenaan, gevolgd door San Amour (v. Sandro Hit) en Wynton (v. Jazz).

KWPN-trio

Op de dynamische ranking, die elke dag opnieuw berekend wordt, is de nieuwe leider van de B-ranking Bordeaux (United x Gribaldi). De voormalige hengstenkeuringskampioen 2009 heeft een IPV (International Progency Value) van 1.012,73. Van 9 januari 2020 tot en met 9 januari 2021 liepen er van hem 11 nakomelingen in de internationale dressuursport.

Op 2 volgt een tweede KWPN-kampioen: Ampère (Rousseau x Flemmingh) kwam uit op een IPV van 950,63 en bracht al 19 internationale dressuurpaarden. De derde plaats wordt ingenomen door de reservekampioen van de hengstenkeuring 2008: Apache (UB40 x Krack C). Hij heeft een IPV van 733 in het afgelopen jaar liepen er van hem 13 nakomelingen in de internationale sport.

Johnson bovenaan

Op de A-ranking (nafok van alle leeftijden/minimaal 15 nakomelingen in de internationale sport) staat Johnson (Jazz x Flemmingh) nog altijd bovenaan. Hij stond ook bovenaan op de ranking over 2020. De tweede plaats is nog altijd voor Romanov, maar sinds deze week is er wel een nieuwe nummer 3. Over 2020 stond Sandro Hit op 3, maar nu wordt de derde plaats ingenomen door Quaterback.

Klik hier voor de HorseTelex Rankings (alleen voor HT TOP-leden)

Bron: HorseTelex