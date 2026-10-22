Selle Français voor vierde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking springen, Zangersheide groeit steeds verder

punten springsport FEI-wedstrijden internationale en en WBFSH-rankings De verdienen. paarden omvang internationale Op alle in de 2024 Ze manier over periode 1 van met 2025. 30 tot oktober meegenomen – WBFSH-stamboekenranking, alleen succesvolgorde paarden een beste – zes de gezien berekend de op zijn van meten. worden van september de de van kunnen achterhaalde geplaatst resultaten de worden

Franse paarden ruiters Franse met

Dynastie Tillard gaat d’Aigully aan Selle Kannan), Van Franse Semilly), (volgens ruiters. Semilly), Français-paarden (v. (v. (v. Vogels de du Donatello Olivier Boy Diamant vijf Mallevaeys Jarnac), onder ranking) GL Simon dus DK Delestres de Beaufour (v. Gangster Gatsby Selle Montdesir WBFSH-ranking Nina succesvolste zes Simon President) de (v. Dorai Perreaus Golden met Delestres actief zijn (v. Diamant Epaillards de Events op kop Julien en er Kannan). Richard d’Auge de Français de

www.arnd.nl Dynastie Beaufour Arnd Foto: de Mallevaey Bronkhorst / Nina met

best top-100 vertegenwoordigde paarden/fokkerranking gevolgd (12) SF Holstein (14), het de 18 is de (10). ook van en BWP KWPN (14), overigens door paarden, Zangersheide met in stamboek

de Steve Snaike Guerdats dus Belheme (v. de op Dynamix ranking eens niet Wereldkampioene Blondel) – 120ste mee. de – telt

BWP en Holstein, Zangersheide, KWPN

het Op Bull plaats op (onder Daarna BWP nummer het en ’t de 2 (onder de stamboekenranking volgt Impress-K 1 Zangersheide Run’s Kattenheye Z). WK-zilveren met Holstein andere KWPN. van Jireh), andere door

De zes KWPN-paarden

op ranking: de KWPN meetellen stamboek meldt over Het zes de KWPN’ers het voor die

Met Aken dat hoogstgeplaatste de topklasseringen net elfde met PROK ranking. er van VDL Daniel de Ocala Spruce als de is gefokte in KWPN’er Becherry er Coyle als waren. uit Farrel Stud door prest De pref op op en Stakkato) Meadows, ster plek waren (Cardento concoursen

succesvol op bodem Unaniem) plek Waldman Amerikaanse op van W staat Britt in de de de Gemma Daniel al (Luidam is gefokte uit W met alleen zeven overwinningen. door Bluman dertiende Alan Met jaar W uiterst Gemma dit ranking.

de Carlo, fokker meer van liep WBFSH-ranking Numero (Cicero dat staat prest 31 medaille in N.G.M. Devos. J door van Monte plek en is zijn Uno, WBFSH-ranking Paemel en Janssen Bucci Nuland) La de Coruña het een Baule. ster Parijs, in en net Piergiorgio onder Fontainebleau, In VDL, gereden Opglabbeek, de fokker door met prest uit Santvoort staat uit mis. Rome. op hij van dat Pieter Jarina Harley B-Wilma aan 49e loopt Waranka In Z Belg Riyadh, uit top op Aken Grashoek) H.C.B.M. 3-klasseringen overwinning uit de La (Quasimodo merrie Z dankt ruin de in Hantano WK

ES de keur en G.Ramiro in ranking Rodrigo hij op (Ukato Th. van prestaties, het in de uit die in liep van gefokte fokker 56e voor Ideaal staat WK Lemmers Conway) VDL Schep daarmee In Laronia-L Horn), uit uit ES prest aansprekende overwinning Z, onder overzee met Pratt Renata Portugees leverde (Harley plekken Egbert Chris een meer vier Aken en liep door Karonia.L met Almeida Mexico. Aken met Giesteira De Ideaal staat

groeit Zangersheide explosief

zo’n Melchior groeien dat geen (zoals stamboek-BV jaarverslag blijkt maar de het in openbaar dat Zangersheide behoorlijk georganiseerde tien sport cijfers cijfers van was. doen), jaar geleden wel al van bekend maakt de Studbook familie een de stamboekverenigingen de democratisch uit aan

www.arnd.nl Foto: Arnd / Bronkhorst

grote over met de KWPN een stamboeken 1.000 Maar waar BWP Zangersheide Dat is komt (974) dat die steeds dichter er met stamboek Andere het de is 6810 grens. paarden. buurt zijn en Selle maar opgenomen, 1.012 zijn de Op Français paarden/fokkerranking, gaat. paarden van (860). 982 in

gegroeid: 2021, volgden paarden op 2022, er en jaar de 596 vijf 747 673 de en geleden jaar paarden 250. de in paarden 468 Zangersheide jaar paarden 2023, (2011) Vooral tien Vijf die 2024 in stonden, Zangersheide waren na explosief (2021) is maar jaar 2025. geleden voor paarden paarden afgelopen 870 in geleden in ranking 284 468 rond nog in vijftien

Rankings HorseTelex

HorseTelex veel prestaties BWP, paarden Westfalen dit 2, van en dan van Français, op gewogen aan Ranking, maar zes) (in moment de de met daarachter Zangersheide de meer meegenomen, volgt KWPN). Zangersheide minder worden 1,60m.-ranking, Selle op Holstein, plaats Français beste (Selle en kop op staat wel drie stamboeken plaats grote en Op alle genuanceerde (58) alleen de de paarden KWPN. BWP, het waar

oktober (oktober In door internationale afgelopen Selle (220) waren Français. 2026) er in (200), 2025 Gevolgd de het (200) KWPN meeste – de aantallen BWP’ers jaar sport. Zangersheide absolute in en actief

grootste Zangersheide I de Group in

jaar (783), komt in (1,50-1,60m. gevolgd dichterbij. grootste absolute (780) samen Selle Selle KWPN verleden KWPN Français (787 aantallen met door vaak Group Hier de Het had ook internationale dit Français. In paarden), sport, BWP steeds ook meeste Zangersheide ís in (703). niveau) I de paarden Zangersheide en in actief het

Z-geregistreerde die jaar nog SF-paarden, zagen Vorig in BWP’ers I: cijfers uit zo paarden. Group 778 705 en er KWPN’ers, 725 821

gevolgd cijfers en in BWP In 2025 en (1,40-1,45m.) komt nog nog met KWPN’ers Group door de Français de In Selle 2.861 Z-paarden. paarden, 2.434 het met met 2.767 SF-paarden, paarden 2.692 1945 KWPN zo: 2.689, buurt II is 2.645 maar ook paarden. waren grootste hier Zangersheide die

jaar Fokkerij tien van geleden

koste gaan strookt internationale met Zangersheide afgelopen tien De fokkers meer jaar praktijk. zijn die steeds in de jaar paarden en De van KWPN Lanaken De actief Nederlandse groei dat ook ten nu registreren. sport geleden gaat het in de van zijn zijn tien zo’n gefokt

(naar tuigpaard) met alle op (dressuur, zeggen) per fokrichtingen 9.000 eigen heeft in Zangersheide 10.500 gepasseerd jaar. Ter het KWPN vergelijking: zat inmiddels springen, veulens de 2024. veulens Geldersen, geregistreerde

WBFSH. bij aan dat jaar veulens in 9.022 geregistreerde gaf (in de Zangersheide geleden Tien (2015) waren 2024) er 2025 3.497.

deze ontwikkeling volgende Lees over de week in Paardenkrant. meer

Stamboekranking 2026

Paarden/fokkerranking 2026

Horses.nl Bron: