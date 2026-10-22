Selle Français voor vierde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking springen, Zangersheide groeit steeds verder

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Selle Français voor vierde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking springen, Zangersheide groeit steeds verder featured image
Selle Français © Les Garennes
Door Rick Helmink

In 2023 nam Selle Français de leiding op de WBFSH-stamboekenranking en daar staat het Franse stamboek nu voor het vierde jaar op rij. Zangersheide, vorig jaar nog zesde, klimt dit jaar naar de tweede plaats. Het KWPN zakte van de derde plaats naar de vijfde plaats. De wat achterhaalde ranking geeft misschien geen optimale weergave van de ‘prestaties’ van stamboeken, maar laat wel zien hoe zeer Zangersheide groeit. En dat is ook zichtbaar op de HorseTelex-ranking.


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