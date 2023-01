Zinedine, Denzel van het Meulenhof, Aganix en Plot Blue nieuwe aanvoerders HorseTelex-rankings

Alle paarden zijn op 1 januari officieel weer een jaar ouder geworden en dat heeft uiteraard invloed op de HorseTelex Rankings voor verervers. Op de A-ranking heeft de leeftijd van de paarden geen invloed, maar op de rankings voor de jongere verervers des te meer. Op de ranking voor de jongste verervers (E-ranking, max. leeftijd nafok: 9 jaar) staat de KWPN-hengst Zinedine (v. Guidam) sinds zondag bovenaan, op de D-ranking (max. leeftijd nafok: 11 jaar) gaat Denzel van het Meulenhof (v. Marius Claudius aan kop), op de C-ranking (max. leeftijd nafok: 13 jaar) Aganix du Seigneur (v. Ogano Sitte) en op de B-ranking (max. leeftijd nafok: 15 jaar) Plot Blue (v. Mr. Blue), die daarmee Eldorado van de Zeshoek en Emerald van 't Ruytershof voorblijft.

Op de E-ranking staat een heel lijstje ‘nieuwe hengsten’ bovenaan. Aan kop dus de door Jan Boomkamp gefokte Zinedine met een IPV/E van 355,82, waarbij in het afgelopen jaar (januari 2022 – januari 2023) 31 van zijn nakomelingen in de internationale sport liepen (waarmee hij ruimschoots over het minimum van 20 nakomelingen in de sport komt).

Op 2 volgt Corydon van T&L (v. Cornado NRW), op 3 Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero (v. Diamant de Semilly), op 4 Dieu Merci van T&L (v. Toulon) en op 5 Upsilon (v. Canturo). De voormalige KWPN-verrichtingstopper F-One USA komt ook hoog binnen met een zevende plaats.

Denzel van het Meulenhof

Denzel van het Meulenhof (v. Marius Claudius) valt al enkele jaren op in de HorseTelex Rankings. Team Nijhof kocht zich in 2021 bij de hengst in vanwege de goede prestaties van zijn achtjarige nakomelingen (waarmee hij ‘een jaar te vroeg) al hoog binnenkwam op de E-ranking. Vorig jaar begon hij januari op de 2e plaats van de E-ranking, dit jaar gaat hij aan kop van de D-ranking met een IPV/D van 392,5 (met 40 nakomelingen op FEI-niveau actieve nakomelingen).

Denzel is overigens niet de enige hengst uit de Querly Chin-lijn van Joris de Brabander die het goed doet op de HT-rankings. Lees ook:

Daarmee gaat hij nipt voor op Christian die een IPV/D van 392,1 heeft (met 54 nakomelingen). Christian (Cartani uit de halfzus van Lord Pezi, de Olympische merrie Who Knows Lilly v. Lord Liberty) was over 2021 de aanvoerder van de E-ranking en stootte op 1 januari 2022 direct door naar de toppositie van de D-ranking.

Op plaats 3 volgt Dallas VDL (Douglas VDL x Heartbreaker).

Aganix du Seigneur-kinderen uit pre Z-tijd

Aganix du Seigneur is de nieuwe topper van de C-ranking. En dat is bijzonder: de nafok van de hengst die het afgelopen jaar punten voor hem verzamelde komt namelijk uit de pre-Zangersheide-tijd (en daarmee waren het kleinere jaargangen).

Met een IPV/C van 508,35 en 60 op FEI-niveau actieve nakomelingen gaat Aganix voor op Baltic VDL (v. Quaprice Bois Margot) en Quality Time TN (v. Quantum). Met die 60 nakomelingen in de internationale sport voldoet Aganix overigens precies aan het minimum aantal nakomelingen om mee te kunnen doen op de C-ranking en daarmee is zijn positie dus niet zo zeker.

Lees ook:

Plot Blue blijft Eldorado en Emerald voor

De in 2019 overleden Plot Blue (Mr Blue x Pilot) stond vanaf januari 2022 op plaats 1 van de HorseTelex Results C-ranking. En dat is best een prestatie, want veel heeft de voormalige topper van Marcus Ehning niet gedekt. “Nooit meer dan 30 merries per jaar”, zegt Frans Burgers, neef van Plot Blue’s fokker Frans Burgers.

Dit jaar, 2023, is Plot Blue moeiteloos doorgestoten naar de kopplaats van de B-ranking en daar gaat hij voor op veeldekkers Eldorado van de Zeshoek en Emerald van ’t Ruytershof. Kanttekening is ook hier dat Plot Blue zijn positie niet zo zeker is aangezien hij met 81 nakomelingen in de internationale sport maar net over het minimum (80 nakomelingen) komt. Van Eldorado (211) en Emerald (243), die ook veel meer hebben gedekt, lopen veel meer nakomelingen in de internationale sport.

Lees ook:

Toulon op 2

Op de A-ranking is vooral de positie van Toulon een opmerking waard. De Heartbreaker-zoon staat weer op de tweede plaats achter Chacco-Blue en staat de laatste jaren keer op keer in de top.

Toulon staat ter dekking op het station van Tilleman en Lenaerts, waar ook Heartbreaker van zijn derde tot en met zijn zevende, dekte.

Voor Luc Tilleman is Toulon dé opvolger van zijn vader, vooral omdat hij net zo’n instelling vererft als Heartbreaker zelf. “Ze denken allemaal dat ze over 1,60m kunnen en willen dat ook, ook de paarden die eigenlijk maar capaciteiten hebben voor het 1,30m. De instelling is doorslaggevend voor het succes en dat geeft Heartbreaker ook in tweede generatie nog heel sterk door.”

De top-5 wordt compleet gemaakt door Quaprice Bois Margot (v. Quidam), Mylord Carthago (v. Carthago) en Berlin (v. Cassini I).

Bekijk hier de HorseTelex Rankings (alleen voor HT TOP-leden)