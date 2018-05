HorseTelex voegt WFFS-vrij predicaat toe aan database

Het eerste paard heeft inmiddels WFFS-vrij achter zijn naam staan. Het gaat om de WSI-goedgekeurde hengst Guinness (v. Nabab de Reve), die inmiddels ook bij het Ierse stamboek een WFFS-vrij-predicaat heeft ontvangen. WSI, waarvan KWPN-mede-eigenaar is, verplichtte als eerste stamboek testen voor in het stamboek ingeschreven hengsten en merries en liep het d-WFFS-predicaat in het leven. Nog niet alle resultaten zijn binnen, maar inmiddels hebben elf hengsten dat predicaat in ontvangst genomen.



Bron: HorseTelex