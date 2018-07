Hunanita en Heideroos kampioenen op Handelskeuring Rouveen

In de kampioenskeuring bij de rijpaarden ging de strijd tussen Karezzo Solier B (v. Arezzo) en Hunanita. De Arezzo-dochter van Brals uit Broekhuizen werd door de jury bij de driejarigen op kop geplaatst en werd geprezen om haar lengte, uitstraling en goede bewegingen. De merrie is en volle zus van het internationale springpaard Electra B die onder Richard Howley succesvol is. In Vittel dit voorjaar won het paar nog een 1,50-rubriek.

Hunanita kampioen

Bij de oudere rijpaarden kwam Hunanita van Joop van Wessel uit Zwartebroek op kop. Een correcte, goed dravend merrie met een mooi type, aldus juryleden Daan Nanning en Marcel De Boer. Tijdens de kampioenskeuring bij de rijpaarden ging de overwinning naar Hunanita.

Twee keer Wout Liezen

De rubriek voor twee- en driejarige tuigpaarden werd gewonnen door de royale, sterk bewegende merrie Kaliena (v. Eebert) van Wout Liezen uit Wanneperveen. Liezen is ook de eigenaar van Heideroos die bij de sterke groep oudere tuigpaarden op kop werd gezet. In de kampioenskeuring won de dochter van Cizandro. Juryleden Robbie en Chantal van Dijk prezen de merrie om haar front en goede bewegingen.

Beste veulen van Casall

In de veulenrubrieken bleven de prijzen dit jaar binnen de dorpsgrenzen. Rouvener Peter Huisman won met zijn Kyadior HH (v. Casall). “Een compleet en mooi veulen, veel uitstraling, lengte in het lichaam, bloed in de benen, goed in de bewegingen en balans in de galop”, aldus de jury.

Opnieuw Cizandro

Bij de tuigpaardveulens ging de overwinning naar Nexxpresso (v. Cizandro) van Henk Lassche uit Rouveen. De jury had een zware dobber aan deze rubriek maar koos uiteindelijk toch voor dit veulen boven het hengstveulen Neon (v. Bocellies Matteo) van Seinen uit Punthorst. Nexxpresso werd door de jury beschouwd als een bijzonder tuigtypisch veulen met zeer veel ras en uitstraling.

Beste monsterknecht

Op de Handelskeuring is de presentatie van het paard van groot belang en de monsterknecht heeft daarin een belangrijke taak. Beste monsterknecht bij de rijpaarden was Roel Harke en bij de tuigpaarden ging deze prijs naar Arie van Wijhe. De prijs voor het beste getoiletteerde rijpaard ging naar Atos (v. Adagio de Talma) van Dozeman uit Staphorst. Interlieni RSH (v. Unieko) in eigendom van Mulder uit Abcoude en gepresenteerd door Ritsma Show Horse werd verkozen tot het beste getoiletteerde tuigpaard.

Bron Persbericht