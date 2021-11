IBOP Boxtel: hoogste score voor Fenna van de Gracht

Met 80,5 punten haalde Fenna van de Gracht Ster AA (Omer 493 x Tymon 456) met Fleur van Kempen de hoogste score tijdens de IBOP in Boxtel op zaterdag 27 november. De vierjarige Fenna is gefokt door J. Donker uit Scherpenzeel en in eigendom van Justin en Danielle Piascik uit Amerika.

In Boxtel legden 12 paarden een IBOP af, 11 onder het zadel, één in tuig en dat was Bloesem fan de Groenesteegh Ster AA (Alwin 469 x Folkert 353) die met Marcel van Bruggen en 77,5 punten een hele mooie score neerzette. De vijfjarige merrie uit de ‘Boszorg’-stam 50-lijn verbeterde daarmee haar A die ze in augustus voor haar rijproef kreeg naar een AA predicaat.

Winnares jubileum keuring Oostenrijk

Naast Fenna bleek ook Flantje Gantje P (Hessel 480 x Onne 376) goed voor een hoge score: 80 punten kreeg de merrie die door Ingeborg Klooster naar een 8,5 voor draf en een 8 voor impuls gereden werd. Fokker en eigenaar Jan Peeters fokte Flantje uit de Kroon AAA merrie Qantje Antje P die de jubileumkeuring in Oostenrijk in september won.

Tweede van Jan Peeters

Peeters had een goede dag. Want ook zijn vierjarige Driske Rjitske P. Ster (Onne 376 x Beart 411) haalde een AA met 77 punten voor de rijproef. Driske komt uit Rjitske Zjitske P. (Beart 411 x Tsjerk 328) die ook in Oostenrijk bij Friesenpferde Lungau, Barbara en Hans Geiersperger-Lassacher, verder aan haar nalatenschap werkt.

Ster voor Susan

Susan M. v/d Slothoeve (Maurits 437 x Olof 315) verdiende haar Sterpredicaat na haar rijproef van 72 punten. De achtjarige Susan is gefokt door Cees Breimer uit Minke fan Sleat Ster A (Olof 315) die met Susan haar tweede Sternakomeling heeft.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Phryso