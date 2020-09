IBOP Exloo levert drie merries boven de 80 punten

Hippisch Centrum Exloo stond de afgelopen twee dagen geheel in het teken van de IBOP voor dressuur- en springpaarden. Bij de springpaarden zijn het negen van de veertien paarden die met het IBOP-predicaat naar huis zijn gegaan. Drie merries wisten maar liefst meer dan 80 punten te scoren. Bij de dressuurmerries zijn acht van de tien paarden geslaagd voor hun IBOP.

De beoordeling van de paarden was mandag in handen van Henk Dirksen en Floor Dröge en dinsdag maakte Floor Dröge plaats voor Marcel Beukers om samen met Henk Dirksen de paarden te beoordelen op hun prestaties. De topscoorder van de springpaarden verscheen op dinsdag voor de jury en is Connect-dochter Mireina VDS (Vareina keur IBOP-spr van Heartbreaker) van fokker J.J. van der Sar uit Hoge Hexel.

‘Veel balans’

“Dit is een driejarige merrie die van nature over veel houding en lichtvoetigheid beschikt. Voor een driejarige heeft zij al veel balans in de beweging. Ze springt goed met de schoft omhoog met een goede techniek en veel atletisch vermogen.” De merrie sprong naar een totaalscore van 82 punten met onder andere een 8,5 voor haar reflex, vermogen en aanleg. Na afloop werd Mireina VDS opgenomen in het stamboek en met 75 punten voor haar exterieur ster en keur verklaard.

80 punten

Hermantico-dochter Lorissa (uit Dorissa PROK van Cardento, fokker Jan Tippe uit Rouveen) kreeg 80 punten. “Deze merrie sprong met veel afdruk en goed met het lichaam naar boven. Ze toonde veel lichaamsgebruik, maakt de sprong achter opvallend goed af en lijkt voorzichtig te zijn.” Met een 8,5 voor haar reflexen kwam Lorissa op totaalscore van 80 punten en is zij vandaag keur geworden.

‘Ongecompliceerd’

Ook een totaal van 80 punten kreeg Kaiserin (Cornet Obolensky uit Ailie stb elite sport-spr PROK van Concorde) van fokker J.H.A. Wes uit Bentelo. Het is mooi dat deze fokker ook de moeder en grootmoeder van Kaiserin nog in eigendom heeft.

“De merrie is heel ongecompliceerd, goed te rijden met een top instelling en beschikt over veel atletisch vermogen. Ze heeft een hele actieve manier van galopperen met een goede balans. De merrie toonde veel overzicht en een hoge mate van voorzichtigheid.” Kaiserin was een veulenboek PROK merrie, is na afloop opgenomen met 75 punten voor haar exterieur en uiteindelijk elite verklaard.

Bron: KWPN