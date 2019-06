Ibop Wergea levert twee nieuwe KFPS kroonmerries op

Na de IBOP test van het Friese stamboek in Wergea konden Pjaike van Zorg en Genot (Norbert 444 x Onne 376) en Vrouwkje T. van Sessing (Bartele 472 x Folkert 353) het kroonpredicaat in ontvangst nemen. Drie merries scoorden bij de IBOP 80 punten of meer in de dressuur en menproeven.

Met maar liefst 81,5 punten haalde Pjaike van Zorg en Genot de hoogste score in het mennen. De merrie van Jan van Gerwen uit Boekel -voorgebracht door Jelmer Chardon- kreeg een 8 voor draf en een 8 voor balans. Pjaike was vorig jaar in Limburg op de fokdag nog reservekampioen bij de vier jaar en oudere merries.

De promotie naar Kroon was er ook voor Vrouwkje T. van Sessing (Bartele 472 x Folkert 353) van de familie Tanck uit Vragender. Met allemaal 7’s op haar cijferlijst noteerde ze totaal 77 punten in de dressuur.

Hoogste dressuurscore

De hoogste score in de dressuur kwam op naam te staan van Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480 x Jasper 366). De hengst van de familie Okkema uit Witmarsum scoorde met amazone Nadia den Hollander 80,5 punten, met een prachtige 8,5 voor zijn draf. De getalenteerde Yde won begin van het jaar ook de Friesian Talent Cup voor hengsten en ruinen. De derde die deze donderdag 80 punten of meer scoorde was Zilva van Stal de Berkmeer (Wylster 463 x Hinne 427) van Stal Berkmeer uit Obdam. Zilva kreeg 80 punten voor de dressuurproef met een 8 voor houding en balans.

Bron: Phryso.com