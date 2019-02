80+ voor dochters van Ferguson, Charmeur en Florencio

Zestien dressuur- en vier springmerries verschenen vrijdag in Brummen voor de IBOP. Vier merries scoorden boven de tachtig punten waarbij twee dochters van Ferguson de hoogste punten kregen van de jury. De andere twee paarden met een 80+-resultaat waren dochters van Charmeur en Florencio.

Bij de springmerries waren er geen uitschieters, bij de dressuurmerries slaagden er in totaal veertien waaronder de vier met 80 punten of hoger.

Hoogste dagscore

De hoogste dagscore (83) ging naar Kaeyla Platinum (Ferguson uit Dillara Platinum elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Titan Wilaras uit Riel) van Rom Vermunt, die aansluitend ook in het stamboek kon worden opgenomen en ster verklaard. “Deze merrie liet een goede verrichting zien, met een goede, zuivere stap met daarin veel ruimte en souplesse. Draven doet ze met een goede beentechniek en veel houding en balans. In galop heeft ze ook een mooie houding en goede sprong, en voor nog hogere punten zou ze daarin nog iets meer gesloten kunnen blijven”, lichtte inspecteur Bart Bax toe.

Goed bewerkbaar

Ook de Ferguson-dochter Khloé Platinum (uit Daily Enjoy Platinum ster IBOP-dres PROK van De Niro, fokker Titan Wilaras) eveneens van en voorgesteld door Rom Vermunt deed goede zaken in Brummen. Zij slaagde voor de IBOP met 81 punten en verdiende tevens het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur. “Dit is een correct voorgestelde merrie met veel uitstraling, die zich heel goed liet bewerken. Ze is wat neerwaarts in de romprichting maar dat compenseert ze met haar goede bewerkbaarheid. Ze heeft een ruime stap met goed lichaamsgebruik en ze draaft met goede houding, balans en techniek. In galop zagen we veel afdruk, houding en souplesse.”

Charmeur en Florencio

Een half puntje minder kreeg de met veel zelfhouding bewegende Charmeur-dochter Ici P. Geuzenhof (uit Mystiek keur pref prest van Frühling) van fokker Sandra Maakenschijn uit Chaam. “Een merrie met veel voorkomen en een lichtvoetige manier van draven met daarin veel houding en balans. Dat laatste liet ze ook bij het hals strekken mooi zien. In galop valt eveneens de goede balans op, en kan ze goed schakelen.” Ook Florence (Florencio uit Lolita van Lord Sinclair, fokker Haarlink uit Groenlo) van Tim Coomans en L.J. Bos kwam uit op 80,5 punten. “Het beeld was mooi en ze liet een nette, gehoorzame proef zien met goede aanleuning. Ze draaft met goede techniek en schakelvermogen. In galop heeft ze goede balans en afdruk. Ook deze merrie is iets neerwaarts in de romprichting maar liet zich heel fijn bewerken onder het zadel”, aldus Bax.

Bron: KWPN