83.5 punten voor Vitalis-dochter Namroka in IBOP Nieuw- en Sint Joosland

Op de IBOP in Nieuw- en Sint Joosland gold de gevleugelde uitspraak 'kwaliteit over kwantiteit'. Er verschenen tien paarden in de ring en maar liefst 9 daarvan wisten de aanlegtest met goed gevolg af te leggen. De beoordeling lag deze dag in handen van Petro Trommelen en Marcel Beukers. Namorka (v.Vitalis) mocht zich met 83,5 punt de dagtopper noemen.

De KWPN-regio Zeeland organiseert jaarlijks één IBOP en vandaag maakte vier springers en zes dressuurpaarden hun opwachting. Marcel Beukers vertelt: “Een select gezelschap, maar wel een groep heel goede paarden. Alle springers hebben vandaag mooie scores neergezet en daarmee hun IBOP-predicaat behaald. Bij de dressuurmerries zijn vijf dressuurmerries geslaagd.”

80 punten voor Insider VDL-dochter

Miesarah van de Westerhoeve (Insider VDL uit Isarah van de Westerhoeve leur IBOP-spr v.Baltic VDL, f/g: MEJ. D M.S. Herinckx te Dreischor) sprong onder Evelien Vogelaar naar 80 punten. “Een atletische merrie die makkelijk beweegt. Ze liet zich heel goed rijden en toonde zich tijdens het springen heel voorzichtig. Ze beschikt over veel overzicht en maakt na de sprong het achter goed af. Al met al een fijne merrie met een mooie aanleuning. We hebben haar louter 8’en gegeven en met deze verrichting promoveert ze van voorlopig keur naar elite.” New Girl (Etoulon VDL uit Chanel v.Living Legend, f/g: A. Delzenne uit Yerseke) was voorafgaand haar IBOP ook ster voorl.keur D-OC en mag zich vanaf heden eveneens elite noemen.

Vitalis-dochter draaft voor een 9

“Bij de dressuurmerries hadden we ook een heel goede groep. Op de aansluitende stamboekkeuring hebben we enkele veulenboek-merries keur kunnen verklaren.” Dagtopper werd Namorka (Vitalis uit Rita Morka elite pref prest D-OC v.Jazz, f/g: L. Hagens-Groosman te Zuidzande) die door Aniek de Laat naar 83,5 punten werd gereden. Het zoveelste succes voor de halfzus van de goedgekeurde hengsten Citango en Mamorkus, aangezien Namorka als veulen al kampioen werd op de CK Zeeland en zich vorig jaar kwalificeerde voor de NMK. “De stap had voldoende ruimte maar ze valt echt op in de draf en galop; heel veel techniek en souplesse. Deze zeer aansprekende merrie gaf een bergop beeld, met een mooi gebruik van het voorbeen en een fijne aanleuning. De draf is beloond met een 9.”

Opwaarderen

Er werden daarnaast ook twee stamboekmerries tot elite bevorderd: Jinola M (Cardento uit Wanola stb prest PROK v.Indoctro, f/g: A. De Jong te Wouwse Plantage en geregistreerde M. Van den Broeke uit Middelburg) en Liesette2.0 (Harley VDL uit Liesette ster sport-spr v.Guidam, f: J.A.B.A. Vermeulen uit Beuningen en ger: J.C.M. Zandee- van Wezel uit Nieuw- en Sint Joosland). “De Cardento-dochter hebben wij qua exterieur kunnen opwaarderen naar 75 punten en ze sprong voor 78 punten, dus zij is hiermee elite geworden. De Harley-nazaat sprong met veel afdruk en verdiende 77,5 punten voor haar verrichting en behaalde ook daarmee het keur predicaat. Haar eerder behaalde PROK-predicaat maakt haar nu tevens elite.”

Van VB naar keur

Twee merries arriveerden in Nieuw- en Sint Joosland als veulenboekmerrie en vertrokken met het keur-predicaat én een 80+ resultaat op zak. Nike of Samothrace (Desperado uit Jewel ster voorl. keur v.Apache, f/g: Stal Olymp te Bakum) behaalde met Marielle Spierings in het zadel 80,5 punten. “Een heel aansprekende, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze is heel lichtvoetig en toont veel afdruk en techniek in draf. Ze kreeg voor de draf en rijdbaarheid en bewerkbaarheid dan ook een 8,5.”

Er was zelfs een half puntje meer voor de Franklin-dochter Magic Time (uit Ulocia keur pref prest v.Goodtimes, f: H.G.G.M. van Enckevort te Sint-Oedenrode, ger: J.P. Dalsem te Schipluiden). Zoë Kuintjes dirigeerde de merrie naar 81 punten. “Een goed ontwikkeld en sterk gebouwde merrie. Ze beweegt met veel takt en balans en kan vooral heel goed galopperen, ze is dan mooi bergop en kan daarin makkelijk schakelen. We hebben haar voor de galop, houding en balans en rijdbaarheid en bewerkbaarheid een 8,5 toebedeeld.”

Bron: KWPN