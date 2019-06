83,5 punten voor Ebony-dochter Larinka Weering in IBOP

Op de IBOP in Panningen scoorden twee dressuurmerries meer dan 80 punten. Larinka Weering (Ebony x Rousseau, fokker Willy Oosterveld) was met 83,5 punten de meest opvallende merrie. Lozette (Grand Galaxy Win x Blue Hors Zack, fokker Wouter Plaizier) slaagde met precies 80 punten voor de test.Larin

Larinka Weering van Doede Santema, Stal Laarakers en Stal 104 viel op met drie goede basisgangen en werd aansluitend opgenomen in het stamboek en ster verklaard met 80 punten voor exterieur. “Deze driejarige merrie liet een hele goede verrichting zien. Ze stapt ruim, zuiver en met goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze een hele aansprekende techniek en bergopwaartse tendens. Ook de galop kenmerkt zich voor veel beentechniek, maar daarin zou ze zich nog iets losser mogen laten”, lichtte Floor Dröge toe.

80 punten voor Lozette

Lozette is nog in eigendom van haar fokker. “Deze merrie liet zich super bewerken. We hadden echt niet het idee dat we naar een pas driejarig paard zaten te kijken. Daarbij heeft ze een goede techniek en souplesse in draf en een goede galop. Voor nog hogere punten had ze in stap nu wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. De met veel afdruk bewegende en goed bewerkbare Just Me (Negro x Sandro Hit) van fokker Hengstenhouderij De IJzeren Man kreeg 79,5 punten.

Cape Coral RBF Z-dochter aan kop

Vier van de acht springmerries slaagden voor de IBOP. Lady Dy Loma (Cape Coral RBF Z x Landor S, fokker W. Swinkels) van A.R.J. Vermeulen sprong naar 79,5 punten en kreeg aansluitend 85 punten voor exterieur. “Dit is een heel correct gebouwde, aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een hele mooie voorhand heeft. Een merrie waar exterieurmatig heel weinig op aan te merken valt en onder het zadel liet ze ook veel kwaliteit zien. Ze galoppeert heel lichtvoetig en laat zich al heel goed rijden. Ze springt goed met de schoft naar boven, basculeert goed en maakt de sprong achter goed af. Echt een heel sympathiek paard”, aldus Arnold Kootstra.

Bron: KWPN