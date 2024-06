89 punten voor Kjento-dochter Parton Dolly in IBOP Sonnega

Tweevoudig Wereldkampioen Kjento leverde met Parton Dolly opnieuw de topper op de IBOP. In Sonnega liep de vierjarige merrie naar de topscore van 89 punten. Inspecteurs Wim Versteeg en Henk Dirksen kregen in Friesland zeven spring- en 16 dressuurpaarden te beoordelen. Daarvan slaagden er vijf respectievelijk 14. Zes daarvan behaalden minimaal 80 punten.

Uitschieter van de dag bleek de door Maatschap Pleyter uit Zalk gefokte Parton Dolly (Kjento uit Zelly elite EPTM-dres sport-dres pref D-OC van Son de Niro) van De Debbehoeve uit Warmenhuizen. Zij behaalde een 9,5 voor haar galop, 9’s voor de draf, houding en balans en aanleg, naast 8,5’en voor de overige onderdelen. Dat bracht haar op 89 punten en op de aansluitende stamboekkeuring werd ze met 80 punten voor exterieur en 90 punten voor beweging opgenomen in het stamboek en elite verklaard.

Een paard om van te genieten

“Echt een heel opvallend paard! Deze kleindochter van de bekende UTV-kampioene Dolly deed met haar verrichting haar sterke afkomst eer aan”, vertelt Wim Versteeg. “Ze stapt goed, met goede ruimte, lichaamsgebruik en gelatenheid. In draf valt ze op met haar bergopwaartse manier van bewegen, heeft ze een heel goed achterbeengebruik en goede schoudervrijheid. Haar galop is eveneens zeer aansprekend, daarin blinkt ze uit met haar kracht en balans. Een paard om van te genieten”

83 punten voor Geniaal-dochter Olcay

Met 83 punten slaagde Olçay (Geniaal uit Edelweis KM sport-dres pref PROK van Wynton, fokker Hergen van Hall uit Aldeboarn) van Stal Falkena-Olff uit Harich. Zij draafde voor een 9 en werd direct elite. “Dit is een zeer charmante merrie met veel houding. Ze beweegt heel bergopwaarts, laat zich fijn rijden en toont veel inzet. Ze heeft een actieve draf, met daarin goede afdruk, een mooie voorbeentechniek en sterk gebruik van het achterbeen. Datzelfde beeld zagen we in galop, waarin ze veel afdruk en sprong liet zien. Een heel compleet dressuurpaard!”

Goede verrichting

Ook Olivewood Tarpania (Kremlin MD uit Hollywood Tarpania elite EPTM-dres sport-dres pref PROK D-OC van Fürst Romancier) van fokker Ab de Lange uit Swifterbant deed goede zaken. Zij slaagde met 81,5 punten en is daarmee elite geworden. “Haar moeder heeft al meerdere malen goede nakomelingen getoond en deed dat met deze Olivewood Tarpania opnieuw. Dit is een charmante bloedmerrie die goed geconcentreerd haar verrichting deed. Ze laat zich fijn rijden en valt op in beweging met haar goede souplesse, balans en beentechniek.”

Een half puntje minder (81) kreeg Robijn van Ebony de Rubinsperle Mab (Ebony uit Rubinsperle elite sport-dres D-OC van Rotspon, fokker A. Brinkhof-Bouwmeester uit Olst) van Stal Laarakkers uit Vledderlaan. Zij kreeg voor haar goede stap een 9 en werd met 80/80 opgenomen in het stamboek en elite verklaard. “Deze merrie heeft een heel overtuigende stap, met daarin goed lichaamsgebruik, schoudervrijheid en gelatenheid. Ze liet een aansprekende verrichting zien en laat zich al heel goed rijden voor een pas driejarige merrie. Ze draaft lichtvoetig en galoppeert actief en bergopwaarts.”

De tweede goed scorende Kjento-dochter was Rozerlia JS (uit Miss Zerlia JS van Ebony) van fokker J. Schouten uit Alkmaar, die uitkwam op 80 punten en met 80/80 direct elite werd. “Ook deze driejarige merrie liet een constante verrichting zien. Ze beweegt met goede zelfhouding, instelling en looplust. In stap valt haar goede lichaamsgebruik op, in draf heeft ze goede tact, afdruk, achterbeengebruik en houding, en in galop heeft ze veel afdruk en bergopwaartse tendens.”

Springmerrie

Met 80 punten deed Ons Fien (Justice HL uit Jozefien D-OC van Glasgow van ’t Merelsnest) van fokkers Jeannette Bervoets uit Zonnamaire en Corry Dolstra uit Noordwolde de beste zaken. Zij werd aansluitend met 75/80 direct elite. “Deze merrie werd goed voorgesteld en laat zich goed rijden. Ze heeft een goede houding in beweging en galoppeert met veel balans. Bij het springen laat ze goede afdruk en voorbeentechniek zien, en zou ze voor hogere cijfers nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.”

