Activiteiten weer op gang op KWPN-centrum: IBOP-merries beoordeeld

Het KWPN brengt haar activiteiten weer op gang. Op het KWPN Centrum in Ermelo zijn vanmorgen de eerste merries weer beoordeeld in een IBOP-test. De merries La Reine B (v. Cachet L) en Ladessa (v. Desperado) zijn met respectievelijk 76,5 en 75,5 punten in bezit gekomen van een elitepredicaat.