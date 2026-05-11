All at Once-dochter Papilinda Taonga scoort 81,5 punten op IBOP Velddriel

In het Gelderse Velddriel werden vandaag dertien dressuurpaarden beoordeeld tijdens de IBOP, waarvan elf paarden slaagden. Drie paarden ontvingen van inspecteur Wim Versteeg en Floor Dröge een score van minimaal 80 punten. De hoogste dagscore ging naar de zesjarige merrie Papilinda Taonga (v. All At Once). Zij werd beloond met 81,5 punten. De merrie is een halfzus van onder meer de internationale Lichte Tour-hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack).

KWPN Door

Papilinda Taonga (All At Once uit Atilinda M elite IBOP-dres sport-dres pref prest D-OC van Negro) van fokker Stal 104 uit Wijdewormer kwam met 8,5’en voor draf, galop en houding&balans uit op de hoogste dagscore van 81,5 punten. “Deze merrie heeft een mooi silhouet in beweging. Ze stapt met ruim voldoende ruimte en activiteit. In draf heeft ze een goed lichaamsgebruik, goede beentechniek en daarin liet ze ook goede verruimingen zien. Haar galop is bergopwaarts en kenmerkt zich eveneens door goede beentechniek en afdruk”, licht Versteeg toe.

Goede stap

Een halve punt minder (81 punten) behaalde de vierjarige Sanilinda M (Next Romancier uit Nanilinda M ster PROK van Wynton, fokkers C.F. van Mook en Gebr. Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook uit Alem. “Deze merrie heeft een heel goede stap: ruim, actief en goed door het lichaam. In draf heeft ze goede schwung, goede beentechniek en gedragenheid en lichaamsgebruik. Ze kon zowel gemakkelijk verruimen als verkorten, en bleef ook opvallend goed tactmatig doordraven bij het halsstrekken. Haar galop is lichtvoetig en gedragen, daarin zou het beeld nog wat meer bergopwaarts mogen zijn.”

Direct elite

Op precies 80 punten kwam Sawubona Sphinx JCS (My Blue Hors Santiano uit Kyrie Eleison JCS elite IBOP-dres D-OC van Lord Leatherdale, fokker C. van der Meer uit Stieltjeskanaal) van J. Groenhart uit Hardinxveld-Giessendam uit. Deze royaal ontwikkelde merrie van 1.74m werd vervolgens in het stamboek opgenomen en direct elite verklaard. “Deze merrie heeft een goede, ruimte, actieve en gelaten stap. Ze draaft actief, met een goed gebruik van het achterbeen, en galoppeert met veel sprong en bergopwaartse tendens.”

Bron: KWPN