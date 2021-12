Antje Fermke kroon op IBOP Wergea

Vanmorgen vond de laatste IBOP van 2021 in Wergea plaats, die voor Antje Fermke het kroonpredicaat opleverde. De vijfjarige dochter van Hessel 480 haalde met Age Okkema haar AAA-predicaat dankzij een menproef van 83 punten met een 8 voor draf, galop en balans.

De hoogste score van de dag was ook voor een dochter van Hessel 480: de bekende Yersie C Kroon AAA (mv Beart 411). In handen van Udo de Haan haalde de zesjarige merrie van Yvette Pen uit Heelweg een mega score van 89 punten, waarbij ze voor de draf maar liefst een 9 liet noteren.

Pavo Fryso Bokaal en Friesian Talent Cup gewonnen

De door Gert Cent uit Netterden gefokte Yersie C heeft haar waardering onder het zadel al verdient met onder andere het winnen van de Pavo Fryso Bokaal en Friesian Talent Cup en in 2019 ook al een zadel IBOP met 89 punten. Bij het mennen haalde ze een tweede AAA-score binnen met Udo die met Yersie ook al fraaie resultaten in de Horses2fly KFPS sportcompetitie boekte.

AAA-score voor zes paarden

Het was een IBOP met 19 paarden en hoge scores. Vooral in het mengedeelte was het genieten voor de jury. Zeven paarden werden voor de wagen gepresenteerd, zes daarvan haalden een AAA-score. Naast Antje Fermke en Yersie waren er ook AAA noteringen voor: Auck fan de Greidpleats ster (Anders 451 x Maeije 440) met 84 punten, Eelke fan StarKing ster (Thorben 466 x Tsjalle 454) met 88,5 punten. Twee merries wisten hun score te verhogen van AA naar AAA: Priscilla af Sortemosegaard ster AA (Tsjalke 397 x Olgert 445) met 85,5 en Veerle S.R. kroon AA (Thorben 466 x Onne 376) met 83,5 punten.

CK-winnaar Wietske

In de zadelproef kwam CK-winnaar Wietske (Tsjalle 454 x Mewes 438) in de baan. De merrie van Gerard Samplonius en Maartje Vriend liet onder Jelmer Ketelaar 82,5 punten noteren, met een 8 voor draf en een 8 voor balans. Daarmee scoorde Wietske de meeste punten onder het zadel. Met 82 punten was er ook een triple A notering voor Amke fan Panhuys (Maurits 437 x Jasper 366). Xandra fan Marksate (Norbert 444 x Teeuwis 389) haalde 81 punten.

