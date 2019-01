CK-kampioenes Karelien W en Karabel naar topscores

De IBOP in Tolbert leverde meerdere uitschieters op. Zo sprong de Overijsselse CK-kampioene Karelien W (Comme il faut x Carambole) naar een topscore van 90,5 punten en kwam de Noord-Hollandse kampioene Karabel (Ebony x Westpoint) uit op 85,5 punten. Van de vier springmerries slaagden er drie, van de acht beoordeelde dressuurmerries waren dat er zeven.

Afgelopen zomer toonde Karelien W (uit de Grand Prix-merrie Elien) van fokkers Jan en Willem Greve zich al een zeer complete kampioene op de Centrale Keuring van Overijssel. Op de NMK eindigde ze als vijfde. Vandaag bewees ze onder het zadel een absoluut toptalent te zijn. Volgens juryleden Bart Henstra en Nella Bijlsma is het enkel een kwestie van ouder worden.

Paard voor de toekomst

“Wat een geweldige merrie, echt een paard voor de toekomst! Ze is grootramig, heeft heel veel galop en ontzettend veel vermogen. Daarbij is ze heel voorzichtig, is ze vlug wanneer ze vlug moet zijn en springt ze met een fantastische techniek.” Voor het vermogen prijkt een 9,5 op haar cijferlijst, naast uitsluitend negens voor alle andere springonderdelen. Daarmee zou Karelien W wel eens lange tijd het IBOP-record van 2019 in handen kunnen gaan hebben.

Karabel

Ook bij de dressuurmerries kwam kwaliteit boven drijven. Deze Karabel (uit de WK-merrie Darabel) van fokker Stal 104 en mede-geregistreerde Stal Laarakkers werd afgelopen zomer uitgeroepen tot CK-kampioene in Noord-Holland. Op de NMK eindigde ze als tiende. In de IBOP sleepte ze haar elite-predicaat binnen met een goede score van 85,5 punten.

Complete merrie

“Dit is een heel complete merrie, met drie hele goede basisgangen, veel houding en techniek. Ze beweegt lichtvoetig, is al fantastisch goed te rijden en heeft heel veel balans. De aanleuning was heel goed voor elkaar, ze beweegt bergop en een goed achterbeengebruik. Dat zagen we ook in de overgangen en zijgangen”, vertelt Bart Henstra. Met een 9 voor rijdbaarheid en verder 8,5-en verdiende Karabel een hele mooie cijferlijst.

Daily Deal-dochter naar 82,5

De nog wat groene Jiska (Daily Deal uit Naliska keur van Balzflug) van fokker J.H. Venekamp uit Huis ter Heide deed ook een goede verrichting. Met een 9 voor draf kwam zij uit op 82,5 punten en ze kon aansluitend ster worden verklaard met 80 punten voor het exterieur.

Enorme werklust

“Jiska viel op met haar enorme werklust. Ze heeft een fantastische draf met een heel goed gebruik van het achterbeen. Daarin kan ze heel goed schakelen en heeft ze veel ‘go’. De stap is correct maar zou nog iets losser in het lijf mogen zijn, en ze heeft een goede galop waarin ze voor een vijfjarige nog iets meer bevestigd had mogen zijn. Maar het is zeker een hele getalenteerde merrie, met veel houding en werklust.”

Uitslag

Bron: KWPN