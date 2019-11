Dallas-dochter is beste springmerrie in Berlicum

Een klein groepje springmerries kwam zaterdag naar Berlicum voor de IBOP. Van de vijf merries konden er vier slagen. De Dallas VDL-dochter Labest CKV (uit Best Of elite EPTM-spr PROK van Colino, fokker Combinatie Kuyten-Verheyden uit IJsselsteyn) van E. van Rixtel uit Oploo was de beste met 80,5 punten.

“Deze aansprekende, langgelijnde en goed ontwikkelde merrie hebben we aansluitend ook ster kunnen verklaren met 80 punten voor exterieur. Ze heeft een sterke bovenlijn, iets weinig halsbespiering en een hard fundament. In de verrichting viel ze op met haar goede bewegingsvorm en voldoende ruime, actieve galop met daarin goede souplesse. Ze springt met hele goede reflexen, telkens mooi van de eerste paal, goed met de schoft omhoog en ze maak de sprong achter ruim voldoende af. Ze toont daarbij vermogen, een hele goede instelling en goede rijdbaarheid”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra.

Alle uitslagen IBOP Berlicum

Bron: KWPN

