Dinneke fan Dulve scoort 86,5 punten in IBOP Wergea

De vierjarige Dinneke fan Dulve (v. Tsjalke 397) kreeg vandaag met Age Okkema de hoogste score van 86,5 punten bij de IBOP in Wergea. Okkema: ''Dinneke is een fijn paard om mee te werken. Ze zette een zeer overtuigende proef neer, waarbij ze het cijfer 8,5 voor de galop kreeg. ''Ze toonde veel kracht en voorkomen'', aldus juryvoorzitter Hergen van Hall. Eerste premie-merrie Dinneke is aangemeld voor de herkeuring van komende woensdag. Daar gaat ze een gooi doen naar het Kroonpredicaat.

Ingeborg Klooster stelde Brechtje van ’t Klaphek Ster (v. Hessel 480) met een fijne aanleuning voor onder het zadel. Draf en galop ging de merrie heel gemakkelijk af. Brechtje waardeerde haar IBOP score van 72 punten van afgelopen juli op naar 85,5 punten. ”In juli had Brechtje enorm veel last van spanning. Ik heb haar daarna uitgebracht in de Pavo Fryso Bokaal en ze mocht naar de finale. Daardoor was ze al meer gewend om naar vreemd terrein te gaan en die ervaring werkte in de IBOP mee. Ze was heel ontspannen”, aldus Klooster.

81,5 punten

Klooster stelde ook nog Willem van het Donckse Hof (v. Pier 448) voor. De jury was enthousiast. ”Mooie houding, fijne balans en veer in draf.” Willem evenaarde met 81,5 punten zijn IBOP prestatie van vorig jaar.

Veroniek W.E. en Antje Kroon

De jury gaf 80 punten voor de proef van Veroniek W.E. (v. Reinder 452) en amazone Annette Verbeek. ”Een ijverige test. De merrie mocht iets meer gesloten zijn maar stapte correct en galoppeerde gemakkelijk”, aldus Van Hall. Veroniek krijgt nu ‘kroon’ achter haar naam. Age Okkema bracht ook Stermerrie Antje (v. Beart 411) succesvol uit voor de wagen: Antje werd definitief kroon. De Beart 411-dochter toonde een energieke verrichting die iets constanter in de aanleuning mocht. De proef werd gewaardeerd met 79 punten.

Bron: Horses.nl/Phryso