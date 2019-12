Dochters van Hermès en Diarado naar 85,5 punten

Op de tweede dag van de IBOP in Velddriel kwamen twee duidelijke uitschieters naar voren. Zowel Lastrella (v. Hermès) als Lialita O (v. Desperado) kwamen uit op een prachtig puntentotaal van 85,5. In totaal werden 25 dressuurmerries beoordeeld, waarvan er 13 slaagden. Er zaten een paar duidelijke uitschieters bij; drie merries overschreden de 80 punten-grens.

De driejarige merries Lastrella (Hermès uit Estrella keur IBOP-dres van Zhivago) van fokker H.P. de Zeeuw van Heeuckelum uit Gellicum en mede-geregistreerde Joop van Uytert alsook de grootramige Lialita O (Desperado uit Briolieta O elite IBOP-dres pref PROK van Johnson) van fokker P. Oosterbosch uit Wintelre en mede-eigenaar Ad Valk kwamen met exact dezelfde cijferlijst uit op 85,5 punten. Beide merries kregen een 9 voor hun uitstekende houding en balans, en 8,5-en voor alle overige onderdelen.

‘Enorm functioneel’

“Lastrella is niet het meest spectaculair bewegende paard maar ze is wel enorm functioneel, en werd heel mooi ongedwongen voorgesteld”, vertelt inspecteur Bart Bax. “Ze stapt met een heel goed lichaamsgebruik, en heeft daarin een goed ondertredend achterbeen. Ze draaft heel lichtvoetig, met een goede techniek en dito achterbeengebruik. In galop heeft ze veel houding en balans, gaat ze mooi bergopwaarts en kan ze al gemakkelijk schakelen.” Ook over de andere topscoorder is Bax heel enthousiast: “De Desperado is een merrie met veel allure en expressie in beweging. Een heel talentvol dressuurpaard, met een mooi front en veel rittigkeit. Ze stapt goed, met veel lichaamsgebruik. Draven doet ze met veel houding, goed met de schoft omhoog en een sterk gebruik van het achterbeen. In galop vallen haar houding, afdruk en goede achterbeengebruik positief op.” Beide merries werden daarmee keur.

Dochter van Five Star naar 80,5 punten

De derde merrie die over de 80 punten scoorde is de vierjarige Kadance Daula (Five Star uit G-Daula ster van Cadans M) van fokkers Joop van Uytert en Ab van Barneveld. Met een 8,5 voor de houding&balans en 8’en voor alle andere onderdelen kwam deze merrie uit op 80,5 punten. Dat leverde haar gelijk het elitepredicaat op. “Deze merrie heeft van nature veel balans, liet een constante verrichting zien en werd mooi naar de hand toe gereden. In stap heeft ze veel souplesse en lichaamsgebruik, in draf veel houding en balans. In het begin werd ze op een wat hoog tempo voorgesteld maar later verbeterde dat. In galop heeft ze veel afdruk en balans.” Gemiddeld lag de kwaliteit wat lager dan gebruikelijk op de IBOP.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl