For Romance-dochter topscorer IBOP Velddriel

Van de 20 beoordeelde paarden vandaag in Velddriel zijn er 17 geslaagd voor de IBOP. Met 82,5 punten deed de For Romance-dochter Orange Princess Lotte de beste verrichting. De door Margot Kostelijk gefokte en voorgestelde merrie van Emmy Lotte, elite IBOP-dres D-OC van Ziësto, verdiende 82,5 punten en werd daarmee direct elite

“Deze merrie beschikt over een heel goede stap, waarin ze goede ruimte en lichaamsgebruik laat zien. Ze draaft actief, met goede buiging in de gewrichten en goede verruimingen. De galop is bergop en daarin valt haar goede achterbeengebruik op”, vertelt inspecteur Wim Versteeg. “Daarnaast werd ze op een mooie natuurlijke manier voorgesteld en maakte ze een sympathieke indruk.”

Vijfjarige Nancy Reagan DVB

De vijfjarige Nancy Reagan DVB (Sezuan uit Jacky Kennedy elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Damsey) van fokker Dressuurstal Van Baalen kwam uit op 80,5 punten. “Deze vijfjarige merrie heeft een opvallend fijne, ruime stap waarbij ze goed door het lichaam beweegt. In draf valt haar goede beentechniek op en zou ze iets meer gesloten in het achterbeen mogen blijven. In galop valt ze op met haar goede houding en balans. Daarbij laat deze Sezuan-nakomeling zich fijn rijden.”

Twee keer 80 punten

Twee paarden kwamen uit op precies 80 punten: de zevenjarige L’Amour SB (Ferdeaux uit How Pretty She Is PROK van Rousseau) van fokker A.G.M. Borst uit Heukelum en de vierjarige hengst One of Toto S (Glock’s Toto Jr. uit Jeventa elite IBOP-dres PROK D-OC van Dream Boy) van fokker M.W. Sterrenberg uit Waardenburg.

“De Ferdeaux-dochter liet aanvankelijk een wat wisselend beeld in stap zien. Zeker in het gedeelte na afloop van de proef zagen we dit duidelijk verbeteren. De draf is lichtvoetig met een mooi voorbeengebruik. Daarin zou ze wel iets meer gedragenheid mogen laten zien. Ze galoppeert met goede afdruk en bergopwaarts. Ook de lichte aanleuning viel positief op.

De vierjarige One of Toto S bouwde ook duidelijk positief in het gedeelte na afloop van de proef. Hij heeft een ruim voldoende ruime stap, met daarin goed lichaamsgebruik. Hij draaft met goede techniek en gedragenheid. In galop maakt hij veel sprong en valt zijn natuurlijke houding positief op”, aldus Versteeg.

Bron: KWPN