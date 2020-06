Guardian S levert IBOP-topper in Ermelo

Met 83,5 punten was Lentebloem (Guardian S x Bretton Woods) van fokker en geregistreerde H.G. Broekhuizen op woensdag 24 juni de beste dressuurmerrie op de IBOP in Ermelo. In totaal behaalden maar liefst zeven (!) merries minimaal 80 punten of meer.

Lentebloem komt uit de eerste jaargang van Guardian S (Bodyguard x Trento B). Ze kreeg onder andere 8,5-en voor de stap, galop, houding en balans, rijd- en bewerkbaarheid en de aanleg. “Ze stapt zuiver, actief, met een goede ruimte en goed door het lichaam en in draf heeft ze een goede beentechniek, De galop is bergop en heeft een heel goede techniek, veel houding en gedragenheid”, lichtte Wim Versteeg namens de jury toe. Dankzij deze uitslag promoveerde Lentebloem tot elitemerrie.

Veel houding en balans

Uit de eerste jaargang van Indian Rock (Apache x Vivaldi) in de aanlegtest, liep dochter My Lady (mv. Uphill, fokker M. van Alphen) van E. van der Plasse gewaardeerd met 81 punten. “Een merrie die van nature veel houding en balans heeft en zich voor een driejarige heel goed laat bewerken. In galop heeft ze een heel goede balans en beentechniek en springt ze goed met de schoft omhoog.” Ook My Lady werd elite verklaard.

Opvallende galop

Ook Jianco (Franklin x Gribaldi, f/g B.J. Hollaar uit Massluis) kreeg 81 punten en werd vandaag keur. “Bij deze merrie valt de galop met de goede afdruk en beentechniek op en daarnaast laat ze zich heel goed bewerken.” Naast de galop leverde ook de houding en balans en de rijd- en bewerkbaarheid een 8,5 op.

Elegante merrie

Uit de eerste volledige jaargang van Daily Diamond slaagde vandaag met 80,5 punten My Wish (mv. Hofrat, f/g A. van Gellecum uit Elst en E.J. Jansen uit Huissen). “Een hele elegante merrie die een mooi beeld geeft onder het zadel en een mooie voorhand heeft”, vertelt Dirksen. “In draf heeft ze een mooi voorbeengebruik en veel souplesse, en in de galop heeft ze een heel goede balans, veel zelfhouding en is ze lichtvoetig.” Ook deze merrie kon vandaag na de stamboekopname naar elitemerrie worden opgewaardeerd.

Mooi totaalbeeld

Evenveel punten en eveneens elite werd Governor-dochter Layla Electra (mv. Sandro Hit, f/g M.J. ten Holter uit Dordrecht, mede-ger. R.G. Klijn uit Dordrecht). Zij kreeg een 8,5 voor de stap en de houding en balans, haar hoogste cijfers. “Een merrie die een mooi totaalbeeld geeft”, aldus de jury.

Goede balans

Met 80 punten slaagde ook Lexie DXB (Ferdeaux x Charmeur, fokker K.F. Gerrits uit Heusden) van N. Lankester uit Westbeemster. “Een merrie die van nature heel veel houding heeft en in galop een goede balans en gedragenheid heeft.” Ook zij werd vandaag elite.

Veel souplesse

Ook de na vandaag kersverse elitemerrie Lajohna (Johnson x Rhodium, f/g J.R. Albring uit Bruntinge) kreeg 80 punten. Voor de stap en galop kreeg ze een 8,5. “De stap is actief, ruim en met veel buiging in de gewrichten. In galop is ze lichtvoetig en heeft ze veel souplesse.”

Bron: KWPN