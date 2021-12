Hoogste dagscore in IBOP De Mortel voor Kascade SR

Op de tweede IBOP-dag in het Noord-Brabantse De Mortel beoordeelden Bart Bax en Marian Dorresteijn vijftien merries. De hoogste score ging vandaag naar de zesjarige Kascade SR, een dochter van Dorado.

Van de vijftien beoordeelde merries slaagden er acht. Aansluitend werden vier merries op de stamboekkeuring voorgesteld. Drie van deze paarden werd keur of elite, een van hen werd ster. “We hebben een goede kopgroep gezien”, begint Bart Bax. “Maar we hebben ook bij een aantal merries de beoordeling moeten stoppen. Deze paarden waren eigenlijk te groen om goed tot hun recht te komen en ze zo positief mogelijk te kunnen beoordelen. Om de merries optimaal de kans te geven om goede punten te halen, is het van belang dat ze al op eigen benen lopen, in balans lopen en daarin redelijk kunnen ontspannen.”

Kascade SR

Kascade SR (Dorado uit Fame van Dancier, fokker A.T.M. Roefs) van M.J.F. van den Nieuwenhof – van Erp liep onder Suus van den Nieuwenhof naar 84,5 punten. “Deze merrie werd heel correct voorgesteld. Ze werd heel mooi van achteruit naar de hand toe gereden, was heel gehoorzaam en stil in de aanleuning. Ze stapt actief met een goede ruimte en een goed lichaamsgebruik. De draf is actief met een goede beentechniek, goede ruimte en een goed gebruik van het achterbeen. Voor een nog hoger cijfer, mag ze in de verruimingen nog iets meer bergop blijven. De galop heeft een goede drietakt, een goed achterbeengebruik en is mooi gedragen. Ook hierin werd de merrie mooi voorwaarts naar de hand toe gereden.” Aansluitend werd Kascade SR met 80 punten ingeschreven in het stamboek, ster en direct keur.

Veel go

GLOCK’s Toto Jr-dochter New Delypsa VDT (uit Delypsa II V.D.T. elite EPTM-dres PROK van Wynton) van fokker Ad van de Tillaart uit Zijtaart kreeg vandaag 82,5 punten. “Met haar 1.62m is deze merrie niet de grootste, maar het is een scherpe merrie met veel go die zich groot maakt in het lopen. Ze stapt in een goede takt, met een goed lichaamsgebruik en een goede ruimte. In draf heeft ze veel tritt en veel techniek, voor een nog hoger cijfer zou ze nog iets meer bodem mogen pakken in de verruimingen. Deze merrie galoppeert met een goede sprong, goede afdruk en mooi met de schoft omhoog. Ze kan in galop al heel makkelijk schakelen.” Deze merrie was al voorlopig keur en werd met deze IBOP-score elite.

Imponerende merrie

Ook driejarige Nina Ricci Apple (Just WImphof uit Jewel Apple ster PROK voorl. keur van Fairytale) van fokker Nico van Maaswaal uit ’t Goy was al voorlopig keur. Met 81 punten voor haar IBOP, werd deze merrie vandaag elite. “Dit is een imponerende merrie die opviel met haar taktmatige beweging. Ze heeft een heel goed achterbeen en veel kracht, maar dat ging vandaag nog wat ten koste van de aanleuning. Deze merrie stapt actief, ruim en met veel kracht. Ze draaft taktmatig met veel afdruk, ook hier viel haar kracht weer op. In de galop zagen we een goede sprong en afdruk. Voor een nog hoger cijfer, zou ze in de galop nog iets meer met de schoft naar boven mogen blijven bewegen.”

Royale Moana

De vierde merrie die boven de 80 punten scoorde is Dream Boy-dochter Moana (uit Walk Over ster IBOP-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair) van fokkers A. van Geffen en M.C.J. van Geffen uit Nistelrode. Deze vierjarige merrie liep naar 80,5 punten. “Dit is een royale merrie met een mooi front en een goede houding. Ze liep in een hele correcte aanleuning en was de gehele proef gehoorzaam met de oortjes naar voren. Dit is niet het meest spectaculaire paard, maar ze is wel heel functioneel, sympathiek en ijverig. Ze stapt actief, daarin zou ze wat meer ruimte kunnen hebben voor een hoger cijfer. De draf is actief met een goede techniek, in de drafverruimingen kon ze vandaag nog iets meer met de schoft naar boven blijven lopen. De galop mag nog wat meer ruimte ontwikkelen, maar ze galoppeert wel met veel afdruk en souplesse.” Moana werd aansluitend aan de IBOP ster.

Bron: KWPN