Hoogste punten IBOP Tolbert voor Carrera VDL-dochter

Van de 21 deelnemende springmerries slaagden er vandaag veertien in Tolbert. Met 81 punten was de Carrera VDL-dochter Lorsina de best scorende.

De IBOP in het Groningse Tolbert was verdeeld over twee dagen, vandaag de springmerries en morgen de dressuurmerries. Maar vanwege de nieuwe lockdown-maatregelen heeft de regio besloten de IBOP-dag van morgen te annuleren.

Meest compleet



De vierjarige Lorsina (Carrera VDL uit Usina PROK van Ferro, fokker B.W. Vrieling uit Noordlaren) van R.C. Leferink uit Zwinderen deed vandaag de beste verrichting en kwam uit op 81 punten. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die met veel macht sprong. Ze maakt de sprong achter telkens heel goed af, valt op met haar vermogen en laat zich goed rijden. Voor zowel het vermogen als de aanleg hebben we haar een 8.5 kunnen geven”, vertelt jurylid Marcel Beukers. Aansluitend werd Lorsina zowel ster als keur verklaard.

NMK-merrie

Een half puntje minder behaalde de driejarige NMK-merrie Megason VDL (Impressive VDL uit Feguson VDL elite IBOP-spr PROK van Toulon) van de VDL Stud. “Ook dit is een compleet springpaard. Ze springt met veel afdruk, snelle reflexen en een goede sprongafloop. Daarbij toont ze ook vermogen”, aldus de jury. Megason VDL werd daarmee definitief keur.

Goede instelling



Op precies 80 punten kwam de vierjarige Larusa H (Etoulon VDL uit Farusa H ster van Indoctro) van fokker Anne Jan Hazenberg uit Opende uit. “Deze goed ontwikkelde merrie laat zich heel fijn rijden en beweegt lichtvoetig. Ze springt met veel afdruk, een goede sprongafloop en toont een goede instelling.” Ook zij verdiende hiermee het keurpredicaat.

Uiteenlopende kwaliteit

“Over het algemeen hebben we een stel fijne paarden in de baan gehad, al was de kwaliteit wel wat uiteenlopend. Sommige paarden mochten wat meer overtuigen met hun galop en atletisch vermogen”, aldus Marcel Beukers, die samen met Nella Bijlsma keurde.

Bron: KWPN