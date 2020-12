IBOP: 80,5 punten voor Johnson-dochter Kymona

Afgelopen dinsdag liep Kymona (Johnson x Special D) naar de hoogste score op de IBOP in Ermelo. De door A. Bakker uit Donderen gefokte merrie van B. Neuhauser uit Walchwill liep naar 80,5 punten.

Er slaagden veertien van de 23 aangeboden dressuurmerries, acht werden direct elite. Aansluitend werden zes merries aangeboden voor stamboekopname, waarvan er vier werden bevorderd.

8,5 voor rijd- en bewerkbaarheid

De vijfjarige Kymona ging als enige merrie de 80 punten voorbij. Zij slaagde met een 8,5 voor de rijd- en bewerkbaarheid en kreeg achten voor alle andere onderdelen. “Deze merrie imponeerde al gelijk bij binnenkomst en beschikt over drie goede gangen. Ze viel op met haar gedragenheid, souplesse en afdruk in beweging. Ze is al M-dressuur geklasseerd en liet zich heel fijn rijden. In galop viel haar kracht positief op en kon ze al makkelijk wat sluiten”, aldus Bart Bax.

Kwaliteit in de breedte

Aansluitend werd Kymona met 75 punten voor exterieur ster en kleur verklaard. “Het is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met goede bovenlijn en hard fundament.” Hoewel de merrie de enige merrie met meer dan 80 punten voor haar IBOP was, benadrukt Bax de kwaliteit in de breedte. “Daaronder kwam wel een goede groep van vijf merries die allen 78,5 en 79 punten scoorden.”

Bron: KWPN