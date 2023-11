IBOP Barsingerhorn: 85,5 punten voor Escamillo-dochter

In het Noord-Hollandse Barsingerhorn slaagden vandaag twee spring- en elf dressuurpaarden voor de IBOP. Uitschieter was de merrie Papaya van de Nethe (v.Escamillo) van fokker N.V. de Nethe uit Mol. Zij kwam tot het hoogste totaal van 85,5 punten.

De beoordeling lag in handen van Wim Versteeg en Bart Henstra. Van de 15 dressuurpaarden behaalden er elf minimaal 75 punten, waarvan er drie een score boven de 80 punten hadden.

Papaya van de Nethe

Met negens voor draf en rijd-&bewerkbaarheid en viermaal een 8,5 kwam de merrie Papaya van de Nethe van Droom Hoeve BV uit Grootebroek tot een overtuigende score van 85,5 punten. Aansluitend werd ze met 80 punten voor exterieur in het stamboek opgenomen en ster/keur verklaard. “Dit is een heel compleet dressuurpaard met een aansprekend model. Ze werd correct voorgesteld en liet zien over drie goede gangen te beschikken. Ze stapt ruim, met goede souplesse en lichaamsgebruik. Ze draaft met veel afdruk, veel lichaamsgebruik, tact, schwung, een mooie voorbeentechniek en een goede houding. Papaya liet zien ook in de verruimingen mooi gesloten te kunnen blijven. Ze galoppeert bergopwaarts, met goede afdruk en lichaamsgebruik. Daarbij toonde ze zich heel bewerkbaar”, licht Wim Versteeg toe.

Nina Ricci

Met een 9 voor de galop kwam, de door Martin en André van Norel, gefokte NMK-merrie Nina Ricci (v.Franklin) van Mercedes Verweij tot de mooie score van 82,5 punten. “Deze vijfjarige merrie werd keurig voorgesteld en is een sympathieke verschijning. Ze stapt ruim en correct, waarbij ze iets actiever zou mogen zijn. Ze draaft met een heel goede houding, een goede beentechniek en veel afdruk. De galop is heel bergopwaarts, met een sterk achterbeengebruik, een mooie voorbeentechniek en veel afdruk. Ook de houding en balans vielen positief op bij deze merrie.” Nina Ricci werd dankzij het slagen voor de IBOP direct elite.

Power Lady Lotte

Margot Kostelijk’s zelfgefokte merrie Power Lady Lotte (v.Blue Hors Zack) scoorde met 81 punten ook duidelijk bovengemiddeld. “Deze merrie stapt met een goed lichaamsgebruik en heeft daarin goede buiging in de gewrichten. Ze draaft actief en blijft mooi gesloten in de verruimingen. Zeker gezien haar royale maat van 1.77m kon deze driejarige merrie zich al heel goed houden. Dat zagen we ook in de galop, waarbij ze met een sterk achterbeengebruik beweegt en ze goede houding en balans toont.” Aansluitend werd ze met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek wat haar direct het elitepredicaat opleverde.

Uitslag

Bron: KWPN