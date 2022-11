IBOP Barsingerhorn: 9,5 voor draf Just Wimphof-zoon

Er verscheen een aantal talentvolle dressuurpaarden in de IBOP in Barsingerhorn vandaag. Met 87,5 punten deed de driejarige Oliver R Tambo SV (v. Just Wimphof), die gisteren ook al de KWPN Zuid Holland Dressage Cup voor driejarigen won in Den Hoorn, de meest opvallende verrichting.

Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde samen met Bart Henstra één springmerrie, die slaagde, en zeventien dressuurpaarden. Daarvan slaagden er twaalf en vijf van hen deden dat met minimaal 80 punten.

Uitschieter



Met een 9,5 voor draf en negens voor souplesse, rijd- & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard kwam de ruin Oliver R Tambo SV (Just Wimphof uit de Lichte Tour-merrie Enjoy SV elite EPTM-dres sport-dres pref PROK van Spielberg, fokker Simon Spaans uit Barsingerhorn) van Sharona Vrijbloed uit Noordbeemster uit op het hoge totaal van 87,5 punten. “Met een score van boven de 80 punten telt deze verrichting mee voor het prestatiepredicaat van zijn moeder. Oliver is een heel getalenteerd dressuurpaard met een extreem goede draf. Hij heeft zeer veel souplesse in beweging, draaft altijd bergopwaarts en heeft daarin veel balans en tact. Zijn galop is ruim en met goede afdruk, in stap heeft hij voldoende ruimte en goede activiteit. Het beeld is heel aansprekend, de hals constant goed op lengte en hij laat zich al heel goed rijden en bewerken”, aldus Beukers.

NMK-finaliste



De zesjarige NMK-finaliste Lorabel (Glock’s Toto Jr. uit White Spot ster pref prest PROK van Don Schufro, fokker Willem Goesten) van Droomhoeve BV deed met 83,5 punten ook een goede verrichting. Daarmee werd ze direct elite. “Dit is een imponerende verschijning. Het is een sterk gebouwd paard met veel macht in beweging. Ze stapt met goede ruimte, draaft met veel kracht en afdruk, en beweegt met goede buiging in de gewrichten. In galop heeft ze veel balans, ruimte en afdruk. Ook laat ze zich gemakkelijk sluiten.” Een half puntje minder (83 ptn) verzamelde Ovasion (Escamillo uit Unassion elite pref prest D-OC van Krack C, fokker Familie Van der Oord uit Schoorl) van John en Bente Schuyt uit Bergen, die daardoor elite werd. “Ovasion is een heel aansprekende merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze draaft met een mooie voorbeentechniek, veel souplesse en een mooie constante aanleuning. Ook haar rijdbaarheid en houding&balans vallen positief op.”

Werkwillig



De Governor-dochter Opora (uit Dipora elite IBOP-dres sport-dres PROK van Tolando) van fokker S.P. de Lange uit Schagerbrug verdiende 82 punten. Aansluitend werd ze succesvol voor stamboekopname aangeboden en met een bovenbalk van 75/85 werd Opora elite. “Deze Governor-merrie beweegt met voldoende houding en ze kan zeer goed stappen, met veel lichaamsgebruik en ruimte. In draf laat ze goede verruimingen zien en zou ze wat meer met de schoft omhoog mogen bewegen maar dat zal ook een kwestie van kracht zijn. Haar galop is bergopwaarts en daarin heeft ze goede balans en schoudervrijheid. Daarbij is ze fijn te rijden.” Op precies 80 punten kwam Miracle Dancer (Daily Diamond uit Glory To The Creator elite EPTM-dres pref PROK van Ampère, fokker W.M. Dalm-Kool uit Almkerk) van Mercedes Verweij uit. “Dit is een werkwillige merrie met een goede draf, waarin ze veel beentechniek en goede tact laat zien. In stap had ze wat meer mogen overtuigen qua ruimte en buiging in het achterbeen, terwijl ze in de galop veel balans heeft en mooi gesloten kan blijven. Ze laat zich goed rijden en bewerken.”

