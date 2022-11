IBOP Brummen: 84 punten voor Secret-dochter

Zes merries kwamen vandaag in de IBOP in Brummen uit op een score van 80 punten of hoger. Secret-dochter Odierella Q (mv. Desperado) kon met de mooiste cijferlijst huiswaarts keren, zij scoorde 84 punten. Van de acht springmerries slaagden er zeven, van de 22 dressuurmerries waren dat er 18.

De hoogste punten werden behaald door de driejarige Secret-dochter Odierella Q (uit Jurella B elite IBOP-dres PROK D-OC van Desperado) van fokker J. Quartel uit Nagele. Dat was het laatste stapje richting elitepredicaat. “Odierella Q is een merrie die met veel kracht en souplesse beweegt. Ze stapt heel goed, met veel ruimte en lichaamsgebruik. De draf heeft veel techniek, afdruk en een mooi voorbeengebruik. In galop gaat ze goed bergopwaarts en ze lijkt een heel compleet, sterk paard te zijn met goede aanleg als dressuurpaard”, licht Marcel Beukers toe.

Drie keer 80 punten

Drie dressuurmerries slaagden met 80 punten: Olivia R (Fidertanz uit Jade ster sport-spr PROK van Johnson) van fokker J.A. de Koning uit Wageningen, Olga (Escolar uit Whoopy Goldberg elite IBOP-dres pref prest PROK van San Remo) van fokkers Vincent en J. te Poele uit Lievelde/Westendorp en Olympéa SNW (Totilas uit Darona elite sport-dres D-OC van Johnson) van fokker A. Breman-van Dalfzen uit Mastenbroek. Zij werden hierdoor allen elite.

Olivia R, Olga en Olympéa SNW

“Olivia R is een sterk bewegende merrie, die nog wat groen aandeed. Ze stapt met goed lichaamsgebruik en ruimte, en draaft met veel kracht en goede beentechniek. De galop is lichtvoetig en hierin zou ze wat meer schoudervrijheid mogen hebben. De Escolar-dochter Olga hebben we aansluitend met 80 punten voor exterieur in het stamboek kunnen opnemen. Dit is een heel aansprekende, goed ontwikkelde merrie met veel front. Het is een sympathieke, fijn te rijden merrie die bergopwaarts en met goede gedragenheid galoppeert. In stap zou ze wat ruimer mogen zijn en in draf heeft ze goede schwung en tact. Tot slot de Totilas-dochter Olympéa, zij galoppeert met goede balans en afdruk. In stap is ze zuiver en zouden we graag wat meer schoudervrijheid zien. In draf heeft ze goede tact, veel inzet en zou ze iets meer houding mogen hebben. Ze beweegt goed over de benen en toont zich ijverig.”

81 voor Ominka KG

De Casago-dochter Ominka KG (uit Celleminka-H ster van Oklund) van fokker H. Klein Gotink uit Zelhem kwam uit op 81 punten en werd in het stamboek opgenomen met 80 punten voor exterieur. Daarmee werd ze gelijk elite. “Dit is een heel fijn, langgelijnd paard met een grote maar lichtvoetige galop. Ze is nog wel wat groen en zou wat meer mogen schakelen in galop. Ze springt met veel lichaamsgebruik, veel afdruk en goed met de schoft naar boven. Daarbij springt ze telkens op dezelfde manier en toont ze atletisch vermogen.”

Madam

Op precies 80 punten kwam Madam (Hernandez TN uit Idefix elite IBOP-spr PROK van Phin Phin) van fokker H.J. Kleine uit Vorden uit. Ook deze merrie kwam als veulenboekmerrie en behaalde in één dag het elitepredicaat. “Deze vijfjarige merrie is goed ontwikkeld en langgelijnd. Ze heeft een sterke galop en springt met veel overzicht. Achter zou ze de sprong iets mooier mogen afmaken en ze springt met veel vermogen. Daarbij laat ze zich fijn rijden en toont ze goede instelling.”

Uitslag

Bron: KWPN