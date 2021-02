IBOP Brummen: Casago-dochter blinkt uit met 88,5 punten

Met 88,5 punten was de vierjarige Miss Lana DL (Casago x Lupicor) de grote uitschieter vandaag op IBOP in Brummen. Ook in de breedte goed was de kwaliteit goed: van de elf deelnemende springpaarden slaagden er tien, bij de dressuurpaarden waren dat er zeven van de elf. Eén spring- en drie dressuurmerries scoorden 80 punten of hoger.

Met negens voor galop, reflexen, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard overtuigde de Casago-dochter Miss Lana DL (uit Wilana elite IBOP-spr sport-spr PROK van Lupicor) van fokker Dick Lievenstroo uit Voorst rondom.

Compleet springpaard

“Miss Lana DL is een heel compleet springpaard en ze liet een fantastische verrichting zien”, vertelt Henk Dirksen. “Ze heeft heel veel balans in zowel haar draf als galop. De galop kenmerkt zich verder door activiteit en lichtvoetigheid. Ze springt met veel overzicht, extreem goed naar boven, maakt de sprong achter zeer goed af en toont veel atletisch vermogen. Daarbij maakt ze ook nog eens een heel voorzichtige indruk en is het een mooie, langgelijnde merrie die we na afloop met 80 punten voor exterieur in het stamboek op hebben kunnen nemen.”

Van veulenboek naar elite

Daarmee ging de merrie op één dag van veulenboek naar elitemerrie. Mooi detail is dat deze moeder eerder de Chacco-Blue dochter Ilana leverde, die destijds met 78,5 punten slaagde voor de IBOP en door Philipp Weishaupt in de Youngster Tour op 1.40m-niveau wordt uitgebracht. “De kwaliteit bij de springmerries was goed, er was weliswaar maar één uitschieter boven de 80 punten maar zeven merries scoorden 77,5 punten of hoger.”

Bojengel-dochter

Bij de dressuurmerries was de Bojengel-dochter Moulin Rouge Bek (uit I Am Special ster PROK van Charmeur, fokkers Stal de Bekelaar, Saskia Poel en Karel Gerrits) van Stal de Bekelaar en R.H.J. Janssen met 82 punten de best scorende. Zij kreeg 8,5-en voor haar galop, souplesse, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. Vorig jaar verdiende ze met een bovenbalk van 85/85 het sterpredicaat en een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Haar moeder I Am Special is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengsten Le Formidable (v. Bordeaux) en Four Legends KS (v. Wynton).

Moulin Rouge Bek (Bojengel x I am Special de Muze v. Charmeur) met Riccardo Sanavio. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Veel uitstraling

“Moulin Rouge Bek is een merrie met veel uitstraling, die een mooi constant beeld liet zien. Haar aanleuning is goed, en de overgangen werden heel mooi aan elkaar uitgevoerd. Ze stapt met goede tact en ruim voldoende lichaamsgebruik. De draf kenmerkt zich door goede techniek en houding, en die houding zien we ook in de galop waarin ze tevens goede balans, afdruk en bergopwaartse tendens heeft”, licht Bart Bax toe.

Twee keer 80 punten

Twee paarden kwamen uit op precies 80 punten. Dat waren de zesjarige ruin Karim (Charmeur uit Whoopi elite sport-dres PROK van Sir Sinclair) van fokker A. Snippe uit Kilder en Milana (Dream Boy uit Ilana elite IBOP-dres D-OC van Cupido, fokker Appie Dijkstra uit Opende) van Rinus en dochters Marloes en Wilma Oosterhof uit Zuidbroek.

Goede zaken voor moeder

“De Charmeur-zoon heeft met een IBOP van 80 punten én omdat we hem na afloop sterwaardig hebben bevonden, voor zijn moeder goede zaken gedaan met oog op zowel het prestatiepredicaat als het preferentschap. Karim beweegt met een goede zelfhouding, laat zich heel goed rijden en het beeld was constant. Hij stapt actief en zou daarin wat meer lichaamsgebruik en ruimte mogen hebben, datzelfde beeld zien we in galop waarin hij wel goede houding en bergopwaartse tendens heeft maar nog iets losser in zijn lijf zou kunnen blijven. Zijn draf is zijn sterkste punt en daarin heeft hij goede houding, beentechniek, afdruk en constante aanleuning.”

Dream Boy-merrie scoort constant

De Dream Boy-dochter Milana kreeg voor alle onderdelen een 8. “Deze merrie scoorde heel constant. Ze stapt actief en met goede ruimte. De draf heeft goede tact, veel tritt en een goed achterbeengebruik, waarbij ze wel iets rollend in het voorbeen is. In galop heeft ze goede techniek, houding en ruimte”, aldus Bart Bax.

Uitslag

Bron: KWPN