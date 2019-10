IBOP Delft: 80,5 voor Freedom-merrie Kiekeboe

Bij Manege De Prinsenstad in Delft namen vandaag tien merries deel aan de IBOP. Daarvan slaagden er zeven. De hoogste score ging naar de vierjarige merrie Kiekeboe (Freedom x Tolan R) van Hans de Roover.

Alle vier deelnemende springmerries slaagden voor de IBOP, waaronder Kiekeboe (Freedom uit Geneve keur IBOP-spr van Tolan R) van fokker Hans de Roover uit Strijbeek met 80,5 punten. “Deze merrie liet zich goed rijden en bewerken en toonde een constante verrichting. Ze springt met goede afdruk, lichaamsgebruik en sprongafloop. Ze was nog iets wisselend in de voorbeentechniek en toonde ruim voldoende vermogen”, licht inspecteur Arnold Kootstra toe. De merrie werd dankzij deze IBOP direct keur.

80 voor UB 40-merrie

Van de zes dressuurmerries slaagden er drie. De driejarige Larah Ubaulina (UB 40 uit Baulina keur IBOP-dres pref van Contango) van fokker A. Harteveld van Herk uit Pijnacker kwam uit op 80 punten. “Deze merrie draaft met een hele mooie techniek, en goede houding en balans. Ook in galop toont ze haar kwaliteit, waarbij ze nog iets losser zou mogen blijven. Ze stapt ruim, en kon daarbij iets sneller aantreden vanuit het achterbeen. Ook met de bewerkbaarheid en instelling maakte deze driejarige merrie een positieve indruk en daarmee kon ze vandaag ook direct elite worden verklaard”, vertelt inspecteur Floor Dröge.

Thuiskeuring

Aansluitend kon Arnold Kootstra nog twee merries opnemen in het stamboek via de thuiskeuringen in Zuid-Holland. Beide merries kregen een sterwaardige exterieurscore. Zo kwam de driejarige Cornet Obolensky-dochter La Zsa Zsa (uit Zsa Zsa elite IBOP-spr sport-spr prest PROK van Sam R) van fokker C.C. Huisman-Horst uit Mookhoek 75 punten voor het exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een mooi aansprekend front heeft en een bespierde hals. Ze heeft een sterke lendenpartij en goed ontwikkeld fundament”, vertelt hij.

De twaalfjarige Comba’s Flemming (Sydney uit Opaal keur van Silvio II) van J. Slegtenhorst uit Puttershoek kreeg 70 punten. Deze iets arm bespierde merrie zoogt een veulen, staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een aansprekend front en goed gevormde croupe, en heeft hard fundament.

Bron: KWPN