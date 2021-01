IBOP Ermelo: Drie dressuurmerries geslaagd

Net als afgelopen dinsdag werd er vandaag weer een IBOP verreden op het KWPN centrum in Ermelo. Het stamboek plaatste geen aankondiging of startlijst online en datzelfde geldt (vooralsnog) voor de uitslag. Wel is bekend dat vijf dressuurmerries deelnamen waarvan er drie slaagden, welke drie dat zijn wordt ook niet genoemd.

“We hadden meer merries op de lijst staan maar kregen een aantal afmeldingen en ook vandaag vielen er merries af. Maar we zijn blij dat we dit kunnen doen en alles is super georganiseerd in Ermelo: we voldoen aan alle Corona-maatregelen”, vertelt Floor Droge.

Geen uitschieters

“Met name voor de eigenaren van drachtige merries is het fijn dat de IBOP’s toch door kunnen gaan in deze tijd. Dat zal wel zeker ook hebben meegespeeld bij de afmeldingen, soms krijgt een merrie het toch te zwaar in de laatste weken voorafgaand aan de IBOP en dan is het weinig zinvol om deel te nemen. Het was een korte dag vandaag en er waren geen uitschieters maar het is mooi dat we weer een paar merries hebben kunnen laten slagen. Dan is voor hen het IBOP-predicaat in elk geval in the pocket!” Twee merries slaagden met 76,5 punten.

Bron: KWPN/Horses.nl